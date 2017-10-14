Россия и Китай договорились о добыче золота в Забайкалье

Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил соглашение о сотрудничестве с Китаем при разработке Ключевского золоторудного месторождения в Забайкальском крае. Документ 14 октября опубликован на сайте правительства.

Согласно соглашению, China National Gold Group Hong Kong Limited или ее 100-процентная «дочка» сможет приобрести «не менее 60% и не более 70% голосующих акций акционерного общества Рудник «Западная — Ключи». Это позволит создать благоприятный инвестиционный климат.

По подсчетам российской стороны, соглашение позволит создать в регионе около 3000 новых рабочих мест. По условиям договора, доля оборудования, произведенного в России, должна составить не менее 40 процентов. Доля граждан страны, работающих на предприятии, – не меньше 50 процентов. Производить драгоценные металлы также должны на территории России.