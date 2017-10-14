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14.10.2017 00:41

Россельхознадзор: В Россию завезли опасные «сыроподобные» продукты

Служба сообщила о «массовом поступлении» в Россию некачественного «белково-жирового продукта». В 100% проб чего-то наподобие сыра, сделанного в Македонии и Китае, нашли химикаты.  Подобная продукция неподконтрольна Россельхознадзору, поэтому изъять ее из продажи не получится – для этого нужно менять законы.

Как сообщает 13 октября пресс-служба ведомства, лабораторные экспертизы выявили в продуктах значительное количество консервантов (натамицин) и нитрат натрия. На этикетках, вопреки техрегламентам Таможенного союза, о них не сказано не слова.

Сделан товар на предприятиях Lactalis MK Logistika DooelScopje (Македония) и Shandong Yuxin Bio-Tech Co. Ltd (Китай).

Сырообразные продукты Россельхознадзор не контролирует. Поэтому он не может ни ходатайствовать об отмене деклараций о соответствии продукции, ни изъять продукцию из оборота, ни ограничить ее ввоз с этих предприятий.

«Россельхознадзор считает необходимым рассмотреть возможность внесения изменений в законодательство, которые бы позволили нивелировать указные риски. В настоящее время в рамках имеющихся полномочий информационные письма направлены в соответствующие органы контроля», – говорится в сообщении.


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Вуди Аллен - «отец» интеллектуальной комедии, с тонким и скептическим юмором. Это легенда кинематографа, которого не останавливают ни нападки критиков, ни возраст, ни трудности с финансированием.
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