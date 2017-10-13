С Кипра в РФ выслали россиянина, обвиняемого в хищении 300 долевых миллионов

В Россию по требованию Генпрокуратуры 13 октября экстрадировали гражданина РФ, обвиняемого в хищении денег дольщиков. По версии следствия, он присвоил более 307 млн рублей.

Как сообщает пресс-служба ведомства, мужчина обвиняется в крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и отмывании денег в особо крупном размере (п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ.

Следствие считает, что с 30 октября 2009 года по 21 февраля 2015 года россиянин, являясь председателем ЖСК «Дуслык-Строй» по предварительному сговору с бывшим председателем правления кооператива и директором ООО «ЭнергоТехСервис», присвоил более 307 млн рублей. Деньги дольщиков, вложившихся в строительство многоквартирного жилого дома в Уфе. Впоследствии часть средств, 6 млн рублей, были легализованы через ряд финансовых операций.

Глава ЖСК скрылся от правоохранительных органов и был объявлен в федеральный, а затем в международный розыск. Мужчину задержали по сообщению кипрского Интерпола. Сегодня его передали представителям российских правоохранительных органов в международном аэропорту Ларнаки.

Ранее в этом году с Кипра по запросу Генпрокуратуры РФ экстрадировали трех человек: в августе — обвиняемого в убийстве по найму за 50 тыс. рублей, в апреле – обвиняемого в хищении имущества у дочерней компании ОАО «НК «ЮКОС» (сумма не уточнялась) и обвиняемую в присвоении и растрате 10 млн рублей.