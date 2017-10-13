СКА одержал победу над «Салаватом Юлаевым» в матче КХЛ

Эксперты КЕЙ объяснили, как выбрать фитнес-трекер

Фитнес-трекеры набрали такую популярность в 2017 году, что пользователю, решившему выбрать себе подходящий аксессуар, придется всерьез призадуматься: какими функциями должно обладать устройство, насколько подходит оно для ежедневного ношения? На эти и другие вопросы ответили эксперты сети цифровой техники КЕЙ