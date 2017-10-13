СКА одержал победу над «Салаватом Юлаевым» в матче КХЛ
Петербургский клуб СКА обыграл «Салават Юлаев» в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) со счетом 4:2.
Голы забили Ярно Коскиранта (16-я минута), Павел Дацюк (29), Сергей Плотников (49) и Сергей Калинин (55). Нападающий уфимской команды Йоонас Кемппайнен отличился на 11-й и 45-й минутах.
Таким образом, СКА лидирует в Западной конференции КХЛ, набрав 61 очко.
В следующем матче СКА 15 октября сыграет с казанским «Ак Барсом».