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13.10.2017 22:52
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СКА одержал победу над «Салаватом Юлаевым» в матче КХЛ

Петербургский клуб СКА обыграл «Салават Юлаев» в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) со счетом 4:2.

Голы забили Ярно Коскиранта (16-я минута), Павел Дацюк (29), Сергей Плотников (49) и Сергей Калинин (55). Нападающий уфимской команды Йоонас Кемппайнен отличился на  11-й и 45-й минутах.

Таким образом, СКА лидирует в Западной конференции КХЛ, набрав 61 очко.  

В следующем матче СКА 15 октября сыграет с казанским «Ак Барсом».

 


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