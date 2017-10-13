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13.10.2017 22:44

Турция подтвердила запрет на вход в порты судам из Крыма

Палата судоходства Торгово-промышленной палаты Турции действительно выпустила циркуляр, запрещающий портам страны принимать суда, следующие из Крыма.

Как передает ТАСС, об этом 13 октября сообщил представитель организации. «Введенный запрет касается кораблей под любым флагом»,— заявил собеседник агентства, отметив, что «решение было принято Министерством транспорта, судоходства и коммуникаций Турции».

Накануне копию циркуляра разместила в Facebook пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган. В документе указано, что он разослан всем операторам морских перевозок и администрации морских портов. Распоряжение предписывает проверять у всех судов, следующих из Черного моря бортовые журналы.

9 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара считает Крым территорией Украины. В ходе совместного брифинга с президентом Петром Порошенко он сказал, что Турция не признает «незаконную аннексию Крыма» и продолжит следить за состоянием крымско-татарского народа.

Источник: Коммерсантъ


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