Вредно не пить?

Алкоголь в малых количествах полезен для здоровья – теперь это подтвердила и российский министр здравоохранения.

Участвуя в онлайн-шоу «ОК на связи!», Вероника Скворцова заявила, что, если пить до 90 г спирта в неделю, это будет хорошей профилактикой атеросклероза. Количество спирта от 90 до 300 г в неделю министр назвала «серой дозой», но отметила, что бОльшее количество уже вредно для здоровья. Почти все участники опроса «Фонтанки» уложились в эту норму. И подтвердили, что истина – в вине.