Режиссер «Спящих» заявил, что «предал» прогрессивное поколение и решил уйти

Актер и режиссер Юрий Быков, чей многосерийный фильм «Спящие» вышел в эфир на Первом канале 9 октября, извинился перед аудиторией. По его собственному признанию, он напрасно пытался защитить в своем сериале власть, от «режима и произвола» которой пострадали «сотни честных людей».

Обращение к зрителям Быков опубликовал на своей странице «ВКонтакте» 13 октября. В первую очередь, он покаялся перед аудиторией за то, что привлек к себе такое внимание, и заставил публику думать, что он «ориентир». В его работе под названием «Спящие» речь идет о противостоянии между Россией и США.

«Я слабый, сомневающийся человек, чья мягкость и дезориентированность в моменте привела к тому, что лучшие умы страны от меня окончательно отвернулись», – пишет режиссер.

«Желание внести свой вклад против оранжевой революции в стране, основанное на патриотизме, – цель похвальная, но напрочь архаичная. Люди всё-таки должны протестовать и требовать справедливости, иначе не будет перемен, а я предал всё прогрессивное поколение, которое что-то хотело изменить в этой стране», – констатировал Быков.

Он заявил, что теперь надолго должен «уйти в тень», «не раздражать собой окружающий мир», а его «преступления были забыты». Это произойдет сразу после того, как будет снята картина «Завод» – режиссера связывают деловые обязательства.

«Мои искренние соболезнования всем поклонникам предыдущих картин», – говорится в сообщении Быкова.

Кроме сериала «Спящие», он снял фильм «Дурак», получивший множество европейских и отечественных наград. Выступал также в качестве актера, сценариста и продюсера в ряде проектов.