Бывшая министр культуры Франции избрана гендиректором ЮНЕСКО

Бывшая министр культуры Франции Одри Азуле 13 октября была избрана новым генеральным директором ЮНЕСКО по итогам голосования Исполнительного совета организации. Азуле призвала страны-участники организации реформировать ее, но не покидать.

Как передает РИА Новости, она победила, получив необходимый минимум голосов – 30 из 58 возможных.

«Я думаю, что в это кризисное время нужно как никогда быть вовлеченными в ЮНЕСКО, поддерживать ее, обдумывать, как бы ее реформировать, но не выходить из нее», — сказала Азуле.

Утверждение ее кандидатуры пройдет в ходе 39-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО, которая состоится позднее осенью.

Нынешняя генеральный директор организации, представительница Болгарии Ирина Бокова, занимает высокий пост с 2009 года, два срока подряд.

Напомним, 12 октября США заявили о выходе из ЮНЕСКО, объяснив это тем, что в организации живы антиизраильские настроения. Вслед за Штатами из организации решил выйти Израиль.