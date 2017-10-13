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13.10.2017 21:17

ГЦРР лишился статуса ГУПа и части полномочий

«Городской центр размещения рекламы» преобразован из государственного унитарного предприятия (ГУП) в государственное казенное учреждение (ГКУ) и переименован в «Городской центр рекламы и праздничного оформления».

Соответствующее постановление было опубликовано на сайте Смольного 13 октября. Документ датирован 9 октября. Как следует из его текста, теперь учреждение будет «материально-технически» обеспечивать деятельность комитета по печати по проведению торгов по наружной рекламе и подготовке городских праздников.

Реорганизация ГЦРР связана с претензиями Федеральной антимонопольной службы (ФАС). Ранее предприятие от имени Смольного заключало договоры с победителями конкурсов на размещение наружной рекламы. В ФАС решили, что это незаконно, поскольку ГУП не может исполнять функции, которые являются правом госоргана. Теперь таких полномочий у экс-ГЦРР нет.


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В преддверии выставки Securika St. Petersburg организаторы выставки пообщались с участниками и задали им несколько вопросов.Предлагаем вниманию читателей третий обзор.
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