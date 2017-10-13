«Вынужден послать тебя на…»: новый хайп про Собчак с Чичваркиным, Виторганом и Шнуром

Бывший глава «Евросети», а ныне владелец винного бутика Евгений Чичваркин пригрозил Ксении Собчак послать её на… За телеведущую 13 октября вступился муж, а также Сергей Шнуров.

Видео Чичваркина появилось на «Ютубе» еще 11 октября. Однако популярность оно приобрело только после реакции на него публичных персон. В своём видео бизнесмен обращается напрямую к Ксении Собчак.

«Я тебя уважаю, но вынужден сказать… Ты собралась быть на выборах. Делать легитимным Путина и бить Навального. Если ты это сделаешь, я буду вынужден послать тебя на… (известный непечатный адрес. – Прим. "Фонтанки"). Пожалуйста, не делай этого», – попросил Чичваркин.

Защитить супругу поспешил Максим Виторган. Он записал ответное видео и опубликовал его на своей странице в Facebook.



«Дорогой Женя Чичваркин, я, в отличие от тебя, никаких договорных матчей не играл, поэтому говорю тебе сразу: да пошел ты сам на… (известный непечатный адрес. – Прим. «Фонтанки»)», – заявил Виторган.

Кроме того, за подругу вступился музыкант Сергей Шнуров. Традиционно в стихотворной форме. В рифмах он отметил, что вроде как Чичваркин и Навальный – люди либеральные. Но зачем-то Чичваркин «наехал» на Ксюшу.



«Ты куда, ***, прёшь, кобыла, Мы ж за равноправие, слушай, - Свое место позабыла? Это наша,***, поляна. Мы тут Альфа и Омега. Помнишь Герцена и Гдляна? Между нами *** бегать», – пишет Шнур.

А далее, всё так же в стихах, наводит на размышления о том, что не за что обижать Собчак. Свои строки музыкант заканчивает так: «Вот и вся их демократия, Вот их дискурс острый, Все же люди, ****, братья, А никак не сестры».

В свою очередь, сама Собчак режим тишины в контексте хайпа не нарушает и ситуацию не комментирует. Только «репостит» запись Шнура в свой инстаграм.