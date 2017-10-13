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13.10.2017 19:28

Тиллерсон анонсировал новый план Трампа по отношениям с Ираном

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что президент страны Дональд Трамп представит новый план по отношениям с Ираном, сообщает Reuters.

Сообщается, что Трамп предоставит Казначейству полномочия для введения санкций против иранских военных. Тиллерсон отметил, что США не планируют выходить из ядерной сделки, но рассчитывают указать на проблемные места в соглашении и скорректировать их.

«То, что мы делаем, — это тот путь, который, по нашему мнению, дает нам лучшую платформу, с которой можно попытаться исправить эту сделку», — сказал он.

Ранее Трамп обсудил перекрытие путей поставок ядерного оружия Ирану с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй.

Источник: Газета.ру


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