Тиллерсон анонсировал новый план Трампа по отношениям с Ираном

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что президент страны Дональд Трамп представит новый план по отношениям с Ираном, сообщает Reuters.

Сообщается, что Трамп предоставит Казначейству полномочия для введения санкций против иранских военных. Тиллерсон отметил, что США не планируют выходить из ядерной сделки, но рассчитывают указать на проблемные места в соглашении и скорректировать их.

«То, что мы делаем, — это тот путь, который, по нашему мнению, дает нам лучшую платформу, с которой можно попытаться исправить эту сделку», — сказал он.

Ранее Трамп обсудил перекрытие путей поставок ядерного оружия Ирану с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй.