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13.10.2017 19:35
6 Комментариев

Смольный подружит дворников через ГЛОНАСС

В Петроградском районе передатчиками на базе ГЛОНАСС «окольцуют» 200 работников метлы и лопаты. Чиновники надеются вписать в одну систему уборку дворов и улиц.
Смольный подружит дворников через ГЛОНАСС
Михаил Огнев, архив "Фонтанки"

Самый «информационный» район Петербурга затеял очередной пилотный проект. Испытав на 40 дворниках преимущества слежки через спутник, администрация Петроградской стороны решила закупить еще 200 передатчиков. Если программу расширят на весь город, это позволит в онлайн-режиме координировать работу 2 комитетов, 18 районов и нескольких десятков подрядчиков.

Смольный еще в 2015 году начал тестировать GPS-трекеры для дворников. В качестве подопытных кроликов тогда выбрали работников ОАО «Коломяжское», которым выдавали издающие сигнал браслеты и коробочки. Организация занимается уборкой улично-дорожной сети. После необходимых по такому поводу шуток о том, что дворники цепляют маячки к бродячим собакам и идут пить пиво, эксперимент было решено продолжить. Предполагалось, что аппаратуру должны выдать всем работникам «ручного труда» восьми подведомственных комитету по благоустройству уборочных предприятий, закупать их должны были сами эти компании. Стоимость одного трекера оценивалась в 5 тысяч рублей, дворников на тот момент насчитывалось более полутысячи.

На данный момент, как рассказали «Фонтанке» в комблаге, используется примерно 80 трекеров. Выдаются они бригадиру, который распределяет их среди подчиненных. Штатная численность персонала уборочных предприятий составляет 4 378 человек, дворников из них 762. Выходит, что сейчас «окольцован» едва ли каждый десятый.

«Небольшое устройство, работе не мешает, – говорят в комитете. – А оператор четко видит, в какой момент дворник начинает работать, когда закончил, по какому маршруту шел — по тому ли, что указан в маршрутном листе. К тому же Центр комплексного благоустройства при проверке не обязан верить подрядчику на слово, а данные с трекера облегчают проверку».

За комитетом по благоустройству в городе закреплено порядка 59 млн квадратных метров, из них 43 млн квадратов — проезжая часть. Всего ведомство убирает почти 2 с половиной тысячи дорог. Еще 60 млн квадратов — зона жилищного комитета и районных администраций. Площади ответственности по дорогам и дворам практически идентичны, а вот количество дворников — нет. В прошлом году со снегом на внутриквартальных и дворовых территориях боролись 7 200 специалистов, т. е. почти в 10 раз больше, чем по штату мобилизуют комблаговские подрядчики. С другой стороны, жилищникам далеко до полутора тысяч единиц техники комитета по благоустройству, да и не нужно им столько на узких проездах и во дворах.

В 2016 году дошла очередь и до «жилищных» дворников. Полигоном для испытаний стал Петроградский район. Это не новость, нынешний глава Иван Громов сам в прошлом руководил комитетом по информатизации и связи, так что нередко именно отсюда запускают в город технологичные проекты. Так было, к примеру, с системой безопасности и электронных кошельков для школьных столовых. В ноябре 2016 года погода порадовала город 60 см снежного покрова за неделю, тогда-то работникам районного ЖКС № 1 и выдали трекеры. Петроградская сторона изобилует узкими улочками, которые приходится убирать преимущественно вручную. Дворникам выдали 37 устройств геопозиционирования на базе ГЛОНАСС и по какой-то особенной формуле высчитали, что это повышает эффективность на 30%.

«По результатам тестирования было принято решение о запуске пилотного проекта и закупке трекеров в количестве 200 единиц, – говорят в комитете по информатизации и связи. – При отсутствии сотрудника в зоне уборки в запланированное время система информирует диспетчера о данном событии, что позволяет принять оперативные решения». Стоимость трекера в комплекте с чехлом и специализированным sim-чипом, с техническими характеристиками, позволяющими работать устройству в зимних условиях 2 суток без подзарядки, составляет порядка 8 тыс. руб. за единицу. Поставщика выберут по конкурсу.

С этого года дворы от снега убирают не управляющие компании по умолчанию, а организации, которые выиграли соответствующие конкурсы. Зачастую ими оказываются те же самые жилкомсервисы. В системе электронной слежки за дворниками роль большого брата выполняет как районная администрация, так и управляющая компания. Учитывая, что глонассовские передатчики используют и комблаг, и районы, в теории это может «помирить» разные службы. «В дальнейшем в системе будет реализован функционал по совместному планированию данных работ. Взаимодействие позволит осуществлять контроль расходования субсидий, выделяемых городом на уборку и вывоз снежных масс, – говорят в КиС. – речь, например, о последовательном проведении работ по сбросу снега с крыш, очистке тротуаров и дальнейшей механизированной уборке улично-дорожной сети». 

В 2017 году общий объем субсидий, выделяемых районам Санкт-Петербурга и органам местного самоуправления для организации работ по уборке внутриквартальных территорий, составил 1,8 млрд рублей. Общие расходы комблага на содержание дорог в течение года составили 7,1 млрд рублей, на утилизацию и вывоз снежных масс — 138 млн.

Николай Кудин,

«Фонтанка.ру».


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комментарии пользователей (6)
dddmmm
13 октября 2017 г. 21:00
"Стоимость одного трекера оценивалась в 5 тысяч рублей... ...составляет порядка 8 тыс. руб. за единицу"
Это которые на Али по 10$?
ТеКС
13 октября 2017 г. 20:13
gri,с шокером,не вышел на работу-маленький разряд тока...)))
Санитарный
13 октября 2017 г. 20:12
Идея отличная ! Каждую метелку обеспечить доступом в интернет и в режиме онлайн вести статистический подсчет количества взмахов метлы. Программное обеспечение "Дворник — онлайн" с периодичностью в 5-минут рисует графики и диаграммы с анализом распределения пиков интенсивности взмахов до обеда и после. Аналитический отдел готовит пояснительные записки для соответствующего комитета.
Old_men
13 октября 2017 г. 20:07
у нас везде формализм и имитация бурной деятельности, всё для галочки, потому что чиновников (начальников) много, а им зарплату ведь как то надо оправдывать
gri
13 октября 2017 г. 20:04
внедрить/вшить в мозг гастарбайтера глонасс приёмник и gsm трекер в идеале (в недалеком будущем) зашить контроллер и управлять ими с помощью смартфона/планшета
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