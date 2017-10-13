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13.10.2017 19:18

Дворкович: Упал, очнулся, гипс

 

Вице-премьер Аркадий Дворкович сломал руку, но не помнит, каким именно образом. Комментарий чиновника по поводу травмы цитируют федеральные СМИ 13 октября.

О сломанной руке Дворковича стало известно в рамках совещания по вопросам агропромышленного комплекса. Оно прошло в Воронеже с участием президента России Владимира Путина. По словам вице-премьера, он занимался спортом, но как сломал руку, не помнит. В общем-то, каким именно видом спорта он занимался, тоже стёрлось из памяти – то ли футбол, то ли баскетбол, то ли еще что-то.

«Я не помню, в какой момент это случилось. Это могло быть где угодно, даже во время игры в шахматы», – отшутился Дворкович.

Кроме того, он рассказал, что из-за травмы ему даже пришлось сделать операцию. Но теперь с его рукой будет всё хорошо.


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