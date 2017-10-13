«Фонтанка» за 60 секунд — 9-13 октября

Самая популярная публикация «Фонтанки» на уходящей неделе — о том, как вместо скучных бытовок в Арктике петербургский бизнесмен построит веселую баньку в Лисьем Носу. Выполнил, так сказать, стратегический план по освоению севера.

На втором месте — хроника «минирований», от которых нас спасет только «Матильда». Все знают наверняка, что никаких мин нет, но исправно выскакивают на мороз. С нехорошими словами.

«Фонтанка» осваивает эзопов язык — вот вам целый связный рассказ о том, что нельзя называть. Этого под Петербургом проложено аж 200 километров, за наш с вами счет.

В России появились новые деньги: 200 и 2000 рублей. Таксисты и кондукторы, наверное, особенно радуются. У них теперь будет вдвое больше головняка с поиском сдачи.

Совладелец «Юлмарта» Дмитрий Костыгин задолжал Сбербанку и оказался в яме. Хороший был у него бизнес, нажористый.

В лексиконе сотрудников «Ленсвета» появилось слово «наброс». А еще они просят родителей пороть школоту, которая возвращается домой без сменки. Потерял, как же…

Королю Саудовской Аравии Салману бен Абдель Азиз ас Сауду 81 год, а он все равно прилетел в Россию с визитом. Значит, королю что-то нужно. Что-то очень важное.

Сходить на митинг в Петербурге уже смерти подобно. Среди протестующих ищут виноватых в том, что автомобиль скорой помощи опоздал к умирающей пациентке.