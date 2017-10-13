СМИ: Генерал ФСБ Феоктистов нашел работу в банке «Пересвет»

Советником по кадрам в банке «Пересвет», который находится на санации, якобы стал участник дела экс-министра экономического развития Алексея Улюкаева. Для бывшего вице-президента по безопасности «Роснефти» это явно не карьерный скачок.

Как сообщает РБК со ссылкой на свои источники, генерал ФСБ и до недавнего времени правая рука Игоря Сечина в «Роснефти» Олег Феоктистов стал советником главы банка Михаила Полунина. Новая должность, как говорят, не предполагает работу в штате и регулярное посещение банка http://www.rbc.ru/business/13/10/2017/59de17089a794709e10f51dd?utm_source=pushc

Сам «Пересвет», долей в котором ранее владела Русская православная церковь, с апреля проходит процедуру санации. Санатором банка стал подконтрольный «Роснефти» Всероссийский банк развития регионов (ВБРР).

После задержания Улюкаева по подозрению во взяточничестве, генерал Феоктистов покинул нефтяную компанию, чтобы вернуться на службу в ФСБ, однако его назначение в службу экономической безопасности сорвалось. Имя генерала фигурирует в деле бывшего главы Минэкономики Алексея Улюкаева. В конце сентября Феоктистов дал показания по делу бывшего министра. http://www.fontanka.ru/2017/10/02/135/

Алексей Улюкаев был задержан в ноябре 2016 года. По версии следствия, он вымогал у «Роснефти» $2 млн за одобрение сделки по приватизации «Башнефти» и «общее покровительство» в дальнейшем. Бывший министр, в свою очередь, обвинял Сечина в провокации взятки.