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13.10.2017 19:14
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Как Смольный стартапы смотрел

Кафе с микропорциями, гандбол в альпинистской обвязке и школа для «морального и физического воспитания девочек». «Фонтанка» познакомилась со стартапами, претендующими на поддержку городского Центра развития предпринимательства.
Как Смольный стартапы смотрел
Пётр Ковалёв/Интерпресс

13 октября в подведомственном Смольному ЦРПП состоялся первый отбор проектов для городского бизнес-акселератора. Три месяца подготовки ко встрече с инвесторами и обучение у девяти наставников обойдется бюджету в 1,3 млн рублей. Правда, многие начинающие бизнесмены признаются, что грести деньги лопатой не планируют, удерживать клиентов не умеют, а от конкурентов мало чем отличаются. Но это нормально, уверяют их наставники.

Питч-сессия начинается с 20-минутного опоздания: организаторы дают интервью телеканалу. Стартаперы, многим из которых предстоит защищать свои проекты впервые, явно нервничают и сверяются с бумажками. Члены жюри — они же наставники – пока особого интереса к будущим подопечным не проявляют, обсуждая между собой, как оформить визу в Австралию и сэкономить, выведя сотрудников за штат.

К слову, сам бизнес-акселератор — тоже стартап. Куратор проекта Евгений Елисеев поясняет, что это первый подобный проект Центра развития и поддержки предпринимательства. В отличие от «Технопарка Петербурга», который берет к себе только высокотехнологичный бизнес, программа ЦРПП в бОльшей степени заточена под потребительский рынок. Главные условия для участников — наличие ИП или юрлица и новизна идеи. Цель акселератора – довести эти идеи до ума и с помощью экспертов-наставников подготовить предпринимателей к встрече с инвесторами.

Всего поучиться за счет города изъявили желание 200 команд. Но 150 из них отсеяли сразу. Остальным 50 в ходе питч-сессий 13 и 14 октября предстоит бороться за 25 мест в акселераторе. В первом туре перед жюри предстали 10 проектов.

Создатель кофейни «Доза» Алексей Яковлев начинает свое выступление с попытки «подкупить» жюри. Он выдает наставникам на дегустацию печенье-брауни собственного производства. Эффектный ход. Вот только про напитки предприниматель забывает, и будущим наставникам приходится идти за водой самим. Алексей Яковлев признается, что это не первый его бизнес. Предыдущие четыре кофейни он удачно продал, но деньги неудачно вложил. Теперь хочет привлечь средства для развития нового бизнеса. В основе бизнес-модели — идея даунсайзинга: «Доза» будет продавать кофе и пирожные меньшими, чем у конкурентов, порциями, и таким образом экономить издержки. Вторая «фишка» явно вдохновлена сериалом Breaking Bad: сотрудники называют себя дилерами и лаборантами и «подсаживают» клиентов на свой товар.

Если к обоснованию и расчетам «Дозы» жюри почти не придраться — чувствуется предпринимательский опыт, — то другие проекты вызывают вопросы. В первую очередь, к оригинальности бизнес-идеи. К примеру, «Видеофиш» собирается зарабатывать на съемках видео на свадьбах и корпоративах, «Типичный марафонец» хочет открыть школу бега, «Аква-опт» – запустить оптовый склад и торговать дизайнерской мебелью для ванн, «Школа леди» – сделать хореографическую студию и преподавать там заодно уроки этикета.

Отстоять свой продукт удается не всем. «А вы знаете, что исследования показали, что бег не продлевает жизнь, а наоборот, сокращает?» – интересуется у «Типичного марафонца» наставник Евгений Лешков, владелец магазинов одежды Event и Zefear. «Это не очень позитивно, то, что вы говорите», – отмечает Игорь Тихомиров, особо не пытаясь защитить свой проект. «А что вы получите на выходе?» – интересуется руководитель семейного детского сада «Гнездо» Анна Вендик у «Школы леди». «Морально и физически воспитанных девочек», – отвечает хозяйка Сабина Вертинская.

«Видеофишу» все-таки удается отбить атаку жюри. «Наши конкуренты — кустари, а мы хотим быть фабрикой», – говорит автор проекта Андрей Кузнецов. Тогда придется ускорить производство, не отступают наставники. «Пока вы видео со свадьбы монтируете, половина ваших клиентов разведется», – говорит Андрис Ульянов, владелец туроператора «КонТурБалт».

А вот некоторые проекты были оригинальны настолько, что жюри заподозрило их авторов в употреблении сильнодействующих веществ. Например, создатели «Крутобола» предлагают почувствовать себя «суперменом», играя в гандбол подвешенным на альпинистской обвязке. Предприниматели рассчитывают на wow-фактор, но признают, что почти за два года заработали только 36 тысяч рублей.

Основатели «Студии керамики» предлагают объединить уроки по лепке из глины с ТРИЗ (теорией решения изобретательских задач. — Прим. ред), но как это сделать, не представляют. «Так ее нет», – говорит Антон Лоханкин на просьбу жюри ознакомить с конкретной методикой. Как заставить клиентов ходить к ним больше и чаще, предприниматели не думали, отличия от конкурентов тоже назвать затруднились.

Оценка рынка, потенциальная доля на нем, а также собственные затраты у большинства стартаперов пока просчитаны очень приблизительно. Многие говорят, что пришли скорее поучиться, чем всерьез готовиться к встрече с инвесторами.

Другие также не стремятся стать новыми Стивами Джобсами и Илонами Масками и через несколько лет грести миллионы лопатой. «Денег заработать не хочу, нравится сама идея», – говорит Павел Буйнов, автор проекта «Наши детки», который собирается оказывать помощь детям с нарушением развития. Но такое заявление находит понимание у жюри. Наставник Евгений Лешков называет себя противником идеи экспансии. «Микробизнес позволяет жить хорошо, развитие должно быть внутри», – поясняет он.

Члены жюри не видят большой проблемы в «сырости» проектов и желании делать «бизнес для души». «Это нормальный этап, особенно если для человека это первый бизнес», – комментирует член жюри Анна Вендик. Но примерно половина из заявленных проектов после акселератора сможет найти инвесторов, считает она.

Наставница Алена Енова, совладелец хостела «Тайга», оценивает перспективы менее радужно. «Из десяти идей до настоящего бизнеса дорастут в лучшем случае две», – говорит она. Но не факт, что это будут те, кто лучше всего проработал бизнес-план.

Главное — это компетенция и опыт работы в какой-то сфере и горящие глаза. «Финансовую часть можно отшлифовать с помощью наставника», – заключает предпринимательница.

Галина Бояркова, «Фонтанка.ру»


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