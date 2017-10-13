В этом году в Петербурге не сдадут 5 школ и 8 детских садов

В зоне риска с возможным переносом сроков сдачи оказались 13 образовательных объектов в Петербурге больше чем на 4 тысячи мест.

Как сообщили «Фонтанке» в комитете по строительству Смольного 13 октября, в этом году могут не открыться пять школ, ввод в эксплуатацию которых ранее планировался городом. Это новые школы в Металлострое, в МО «Шувало-Озерки», и на землях бывшего совхоза «Ручьи». Кроме того, вероятней всего в срок не уложатся строители, которые реконструируют здание на Турбинной улице, дом 50, адрес еще одного строящегося здания неизвестен. Эти школы должны принять 2763 школьника, вероятней всего они будут введены в эксплуатацию не раньше 2018 года.

Кроме того, в список попали 8 детских садов — на Октябрьской набережной напротив дома 118, корпус 9, в западной части Васильевского острова, на Яхтенной улице возле дома 1, корпус 1, на Садовой улице в Металлострое, на улице Мира в Зеленогорске, на улице Кораблестроителей возле дома 21, на улице Дмитрия Устинова в Рыбацком и на Суздальском шоссе. Эти учреждения обеспечат места 1330 детям.

Всего в этом году была запланирована сдача 20 объектов – 7 школ и 13 детских садов. Еще 14, кроме 13 перенесенных с этого года, должны быть введены в 2018 и девять в 2019.