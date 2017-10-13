На новой купюре 2000 Сахалин стал полуостровом, но Гознак так не считает

Географическую ошибку, якобы допущенную художниками, обнаружили блогеры и журналисты на новой купюре номиналом в 2 тысячи рулей. Гознак, как сообщают федеральные СМИ 13 октября, говорит, что никакой ошибки нет.

«Фонтанка» внимательно изучила образец двухтысячной купюры, представленной на сайте Банка России. Познакомиться с новенькой банкнотой лично пока невозможно. Отсутствие оригинала в руках серьезно осложнило чистоту исследования. Глядя только лишь на образец кажется, что Сахалин, вопреки географическим реалиям, соединился с материком – на месте Невельского пролива на банкноте появилась суша. Так Сахалин стал полуостровом.

Тем временем представители Гознака говорят, что никакой ошибки нет. Ширина пролива – 7,3 км. В масштабе изображения на купюре – 8 сотых одного миллиметра. Иными словами, он настолько микроскопичен, что его не видно. Однако в полиграфическом исполнении пролив указан там, где ему и следует быть.

Напомним, две новые банкноты номиналом в 2 тысячи рублей и 200 рублей Центробанк представил 12 октября.