После публикации «Фонтанки» упавшее дерево у детского сада распилили предприниматели

Администрация Невского района Петербурга обратилась за помощью в устранении последствий падения дерева на территории детского сада. К вечеру 13 октября тополь распилили и вывезли.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе администрации Невского района, помочь в вывозе согласились районный ЖКС №1, компании «Стройтехсервис» и ООО «Стоун». К вечеру пятницы сотрудники этих организаций распилили поваленный ствол, вывезли пни и занялись восстановлением поврежденного забора вокруг детского сада №1 на улице Антонова-Овсеенко, дом 15а.

Напомним, о том, что ни сам сад, ни районные чиновники уже почти две недели не могут решить, как вывезти упавшее 3 октября дерево, «Фонтанке» утром в пятницу сообщили читатели. Главное препятствие — у самого сада нет инструментов и денег, а все остальные не могут тратить их на помощь бюджетному учреждению в силу закона, так как это было бы не целевое расходование денег. До выхода публикации образовательное учреждение надеялось решить проблему с помощью родителей — 21 октября в саду пройдет субботник.