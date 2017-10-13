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13.10.2017 18:12

После публикации «Фонтанки» упавшее дерево у детского сада распилили предприниматели

Администрация Невского района Петербурга обратилась за помощью в устранении последствий падения дерева на территории детского сада. К вечеру 13 октября тополь распилили и вывезли.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе администрации Невского района, помочь в вывозе согласились районный ЖКС №1, компании «Стройтехсервис» и ООО «Стоун». К вечеру пятницы сотрудники этих организаций распилили поваленный ствол, вывезли пни и занялись восстановлением поврежденного забора вокруг детского сада №1 на улице Антонова-Овсеенко, дом 15а.

После публикации «Фонтанки» упавшее дерево у детского сада распилили предприниматели

Напомним, о том, что ни сам сад, ни районные чиновники уже почти две недели не могут решить, как вывезти упавшее 3 октября дерево, «Фонтанке» утром в пятницу сообщили читатели. Главное препятствие — у самого сада нет инструментов и денег, а все остальные не могут тратить их на помощь бюджетному учреждению в силу закона, так как это было бы не целевое расходование денег. До выхода публикации образовательное учреждение надеялось решить проблему с помощью родителей — 21 октября в саду пройдет субботник.


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Вуди Аллен - «отец» интеллектуальной комедии, с тонким и скептическим юмором. Это легенда кинематографа, которого не останавливают ни нападки критиков, ни возраст, ни трудности с финансированием.
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