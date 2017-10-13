Пятничные пробки: в Петербурге уже 8 баллов

Пробки длиной почти 9 километров на Московском шоссе (начинается от КАД и заканчивается у поселка Ленсоветовский) и более 6 в центре города – дорожная ситуация в Петербурге вечером 13 октября не радует автомобилистов. К концу рабочего дня плотность движения уже оценивается в 8 баллов из 10.

Растет затор на внешнем кольце КАД – плотно от развязки с Витебским проспектом и почти до развязки с проспектом Обуховской Обороны. Встал Ленинский проспект к проспекту Маршала Жукова.

Традиционные проблемы в центре (они начались еще утром). Стоят Невский и Каменноостровский проспекты, большая часть набережных, а также Дворцовый, Троицкий и Большеохтинский мосты.

Подробности читайте на «Водителе Петербурга».