Комитет по строительству разрывает контракты на 2,2 млрд рублей

Фонд капитального строительства и реконструкции, подведомственный комитету по строительству, разрывает контракты на возведение зданий детского туберкулезного санатория «Жемчужина» в Ушково и Дома культуры в Красном Селе. Подрядчики сорвали сроки, говорится в уведомлениях.

По данным «Фонтанки», уведомления о разрыве контрактов подписаны 2 и 10 октября. Спустя 10 дней после того, как их получат подрядчики, договоры будут считаться расторгнутыми.

Контракт стоимостью 1,8 млрд рублей на строительство зданий в «Жемчужине» выполняла казанская компания «РАФФ». К концу 2018-го она должна была возвести целый комплекс: 5 спальных корпусов на 300 мест, бассейн, школу, столовую, лечебный корпус. Однако работы отстали от сроков. С января компания освоила только 13 млн рублей из 150 запланированных.

В сентябре фонд выехал в Ушково с проверкой. На площадке работало 11 человек, автокран и фронтальный погрузчик, строительных материалов не было, говорится в претензиях фонда.

Та же картина оказалась на стройплощадке Дома культуры в Красном Селе. В сентябре – октябре проверяющие насчитали на ней от 5 до 17 рабочих. Трехэтажное здание должны были сдать до конца этого года. Контракт почти на 430 млн рублей был заключен с ООО «Рос-строй». Впрочем, еще в марте этого года комитет сообщал, что проблемы с достройкой возникли из-за некачественной проектной документации.

Корпуса санатория в Ушково строятся с 2013 года. Первый подрядчик – «СтройИнвестКомплект», входивший в ГК «Единые решения», также не справился с обязательствами. Основатель группы Владимир Артеев был задержан в октябре этого года по подозрению в хищении бюджетных средств.