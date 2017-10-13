В пяти аэропортах Северо-Запада после случая в Пулково нашлись проблемы с трапами

Проверка эксплуатации трапов в аэропортах округа может закончиться уголовными делами для руководства пяти из них. Во всех городах уже работают следователи.

Как сообщает пресс-служба Северо-Западного Следственного управления на транспорте СК РФ 13 октября, проверка эксплуатации пассажирских трапов на аэродромах, которая начата почти сразу после инцидента в Петербурге, дала свои результаты.

В пяти аэропортах сотрудники региональных отделов транспортного следствия СК нашли проблемы, аналогичные пулковским. Нарушения, которые в ближайшем будущем могут лечь в основу дел по статье 238 (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) УК РФ, выявили в Мурманске, Архангельске, Сыктывкаре, Ярославле и Пскове.

28 сентября после приземления рейса «Уральских авиалиний» из Москвы женщина с годовалой внучкой упала из-за провалившейся у них под ногами платформы пассажирского трапа. 43-летняя женщина сломала ногу, а ребенок получил серьезную травму головы и до сих пор находится в коме. Следственный комитет возбудил по этому случаю три уголовных дела.

По делу о некачественном ремонте (статья 266 УК РФ) под домашний арест отправлен начальник механических работ службы спецтранспорта Пулково Александр Козельский. По статье 238 УК РФ задержан врио руководителя службы спецтранспорта Дирекции по транспорту и наземному обслуживанию ООО «Воздушные ворота Северной столицы» (управляющая компания Пулково) Валентин Чернаенко. Дело по статье 293 УК «Халатность» расследуется пока в отношении неустановленных лиц из числа руководства ВВСС.