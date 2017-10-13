Еще
18:56 13.10.2017
Новость часа
17:41
Большинство офисов Райффайзенбанка открыто после проверки
Пришлите свою новость!
18:53
СМИ: Генерал ФСБ Феоктистов нашел работу в банке «Пересвет»
18:42
В этом году в Петербурге не сдадут 5 школ и 8 детских садов
18:38
Застройщик выставил на продажу участок вместе с проектом жилой высотки
18:22
На новой купюре 2000 Сахалин стал полуостровом, но Гознак так не считает
18:12
После публикации «Фонтанки» упавшее дерево у детского сада распилили предприниматели
18:07
Пятничные пробки: в Петербурге уже 8 баллов
18:03
Комитет по строительству разрывает контракты на 2,2 млрд рублей
17:58
В пяти аэропортах Северо-Запада после случая в Пулково нашлись проблемы с трапами
17:52
Турчак счел провокацией его упоминание в связи с нападением на Кашина
17:49
О Северных странах - в трёх словах
17:47
Противоминный центр ВС РФ подготовил более 800 сирийских саперов
17:41
Большинство офисов Райффайзенбанка открыто после проверки
17:36
На Лиговском проспекте 18 гектаров купят за миллиард
17:24
Сборные России и Испании сыграют на "Санкт-Петербург Арене" 14 ноября
17:22
Офис Deutsche Bank эвакуирован в Москве
17:21
Итоги недели с Андреем Константиновым: Ответ клеветникам
17:13
В Петербурге обыскивают крупнейшего оператора радиосвязи
16:47
Нацбанк Украины запретил хождение в стране двухсотрублёвок с Севастополем
16:40
Земан отказался извиняться за слова о потерянном для Украины Крыме
16:36
Райффайзенбанк закрыл все отделения в России, включая Петербург, из-за звонка о бомбе
16:21
Госдуме предложат омолодить уголовную ответственность до 12 лет
16:16
Переезд в Кресты-2 начнется 1 декабря
16:11
Самое дешевое жилье в Московском районе обойдется в 1,8 млн рублей
16:08
В Петербурге «Лента» штурмует двадцатку
15:38
«Дьявольский» рейс 666 до Хельсинки в пятницу, 13-го, станет последним
15:31
Суд отменил штраф несовершеннолетней за митинг 12 июня на Марсовом
15:25
«Приморскую» закрывали на 9 минут
15:20
Метро "Приморская" закрыто на вход
15:18
Песков прокомментировал слова Земана о потерянном для Украины Крыме
15:12
Съезд с КАД в сторону «Рыбацкого» закроют на ночь
15:09
Из-за ремонта Пантелеймоновского моста движение по Фонтанке ограничат на 9 дней
15:00
Проект по строительству жилья во Всеволожском районе вернули на доработку
14:53
В Комстрое снова сменился первый заместитель председателя
14:52
Дерево, снесшее ограду детсада в Невском районе, не могут убрать уже две недели
14:39
За 9 месяцев в России выполнено рекордное количество полётов. Чаще за рубеж
14:24
За трагедию на Петровском доке спросили с чиновников и музея
14:18
В Британии бывшим сидельцам хотят запретить алкоголь, карты и Интернет
14:15
Силы обороны Финляндии направлены на устранение последствий наводнения
13:52
Суд вынес приговор убийцам главы всеволожского Росреестра Натальи Захаровой
13:43
Водитель легковушки серьезно пострадал в ДТП в Сестрорецке
13:42
Глава Samsung Electronics объявил о своем уходе
13:24
В ЗакСе предложат «озеленять» чиновников
13:09
Семь десятков сайтов с вредоносным ПО заблокировал Роскомнадзор
13:05
"Рокот" с европейским спутником стартовал из Плесецка
12:44
«Распиливших» терминал и деньги петербуржцев посадили за решетку
12:36
ФМС и ФСКН дали ещё полгода жизни
12:32
ВГТРК опровергает информацию о своём отказе рекламировать «Матильду»
12:28
С Центра эстетической медицины взыскали 217 тысяч рублей за некачественные процедуры
12:19
УФАС Петербурга не удовлетворило жалобу на конкурс метрополитена по безопасности
12:12
Водитель легковушки серьезно пострадал в ДТП в Сестрорецке
12:07
Исследование: отказ от российского газа заставит финнов перейти на консервы
11:56
Крупнейшая сеть кинотеатров в России вернула в расписание «Матильду»
11:52
Неравнодушные петербуржцы отыщут заброшенные здания
11:48
Россельхознадзор запретил белорусские помидоры с африканской родословной
11:32
«Сапсан» сбил подростка под Петербургом
11:29
ГИБДД: водитель, разогнавший BMW до 220 на КАД, – новичок
11:19
У чиновника Смольного угнали "Мерседес"
10:44
По делу «Хизб ут-Тахрир» в Крыму арестовали шестерых татар
10:36
Финская писательница призвала Меланью Трамп спасти женщин бывшего СССР
10:18
ЦБ отозвал у «УралСиба» лицензию на страхование по ОСАГО
10:10
Онкологи рассказали, почему в Петербурге не снижается смертность от рака
10:04
Лужа, щебень и лопата – рецепт ремонта дороги из Петербурга
09:50
Ночью в Мурино пятеро с Кавказа рассчитались с таксистом двумя пистолетами
09:45
Окурок Черчилля продали на аукционе более чем за 12 тыс. долларов
09:41
"Рыбацкое" открыто, бомбу не нашли
09:37
В Петербурге женщина не вернулась домой после дачи показаний
09:15
В Петербурге 7-балльные пробки, страдает центр
09:09
Gett заподозрил «Яндекс.Такси» в слежке за телефонами клиентов
09:04
В Петербурге более 700 учеников оказались на улице из-за угрозы взрыва
08:42
Разбитым носом и вызовом полиции закончилось ДТП в Калининском районе
Предыдущие новости
Архив материалов
Происшествия
Версия для печати
13.10.2017 17:58

В пяти аэропортах Северо-Запада после случая в Пулково нашлись проблемы с трапами

Проверка эксплуатации трапов в аэропортах округа может закончиться уголовными делами для руководства пяти из них. Во всех городах уже работают следователи.

Как сообщает пресс-служба Северо-Западного Следственного управления на транспорте СК РФ 13 октября, проверка эксплуатации пассажирских трапов на аэродромах, которая начата почти сразу после инцидента в Петербурге, дала свои результаты.

В пяти аэропортах сотрудники региональных отделов транспортного следствия СК нашли проблемы, аналогичные пулковским. Нарушения, которые в ближайшем будущем могут лечь в основу дел по статье 238 (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) УК РФ, выявили в Мурманске, Архангельске, Сыктывкаре, Ярославле и Пскове.

28 сентября после приземления рейса «Уральских авиалиний» из Москвы женщина с годовалой внучкой упала из-за провалившейся у них под ногами платформы пассажирского трапа. 43-летняя женщина сломала ногу, а ребенок получил серьезную травму головы и до сих пор находится в коме. Следственный комитет возбудил по этому случаю три уголовных дела.

По делу о некачественном ремонте (статья 266 УК РФ) под домашний арест отправлен начальник механических работ службы спецтранспорта Пулково Александр Козельский. По статье 238 УК РФ задержан врио руководителя службы спецтранспорта Дирекции по транспорту и наземному обслуживанию ООО «Воздушные ворота Северной столицы» (управляющая компания Пулково) Валентин Чернаенко.  Дело по статье 293 УК «Халатность» расследуется пока в отношении неустановленных лиц из числа руководства ВВСС.


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
Securika St.Petersburg
13.10.2017 11:29

Новая информация о выставке Securika St. Petersburg

В преддверии выставки Securika St. Petersburg организаторы выставки пообщались с участниками и задали им несколько вопросов.Предлагаем вниманию читателей третий обзор.
ivi.ru
13.10.2017 10:46

Новый кино-шедевр Вуди Аллена покажут в России в декабре 2017

Вуди Аллен - «отец» интеллектуальной комедии, с тонким и скептическим юмором. Это легенда кинематографа, которого не останавливают ни нападки критиков, ни возраст, ни трудности с финансированием.
Компания КЕЙ
13.10.2017 10:00

Игры больше не «тормозят»: специалисты КЕЙ о выборе видеокарты

Видеокарта является обязательным требованием для нормальной работы игр, а также любых других графических продуктов. Специалисты компании КЕЙ дали полезные рекомендации по выбору конкретной модели
Материалы рубрики
Новости
Статьи
После публикации «Фонтанки» упавшее дерево у детского сада распилили предприниматели
В пяти аэропортах Северо-Запада после случая в Пулково нашлись проблемы с трапами
Большинство офисов Райффайзенбанка открыто после проверки
Офис Deutsche Bank эвакуирован в Москве
В Петербурге обыскивают крупнейшего оператора радиосвязи
Райффайзенбанк закрыл все отделения в России, включая Петербург, из-за звонка о бомбе
«Приморскую» закрывали на 9 минут
Метро "Приморская" закрыто на вход
Дерево, снесшее ограду детсада в Невском районе, не могут убрать уже две недели
За трагедию на Петровском доке спросили с чиновников и музея
От услуги полковника до убийства, как до Лондона
К миллиардеру Костыгину пришли за миллиардом
Телефонные террористы принялись за власть
У Пулково сдали трапы
Дело о няне «Ленэнерго»
По братьям ударили единым решением
Расстрел шестисот одним пальцем
Унижение за свой счет
Разведчик США провалился на Тамаре
Серега и Петя были в полпредстве
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Итоги недели с Андреем Константиновым: Ответ клеветникам

скриншот видео с сайта youtube.com

Кто такие порги и почему их все полюбили

О Северных странах - в трёх словах

Новости компаний
Securika St.Petersburg
13.10.2017 11:29
Новая информация о выставке Securika St. Petersburg
В преддверии выставки Securika St. Petersburg организаторы выставки пообщались с участниками и задали им несколько вопросов.Предлагаем вниманию читателей третий обзор.
ivi.ru
13.10.2017 10:46
Новый кино-шедевр Вуди Аллена покажут в России в декабре 2017
Вуди Аллен - «отец» интеллектуальной комедии, с тонким и скептическим юмором. Это легенда кинематографа, которого не останавливают ни нападки критиков, ни возраст, ни трудности с финансированием.
Компания КЕЙ
13.10.2017 10:00
Игры больше не «тормозят»: специалисты КЕЙ о выборе видеокарты
Видеокарта является обязательным требованием для нормальной работы игр, а также любых других графических продуктов. Специалисты компании КЕЙ дали полезные рекомендации по выбору конкретной модели
«Галамарт»
12.10.2017 10:00
ШОК - цены и путешествие в подарок на празднике «Галамарт»
14 октября в ТРЦ «Охта Молл» пройдет праздник по случаю открытия нового народного магазина «Галамарт». Это значит, что в день открытия всех гостей праздника ждут ШОК- цены и специальные предложения
Сервис заказа такси «Максим»
11.10.2017 10:29
«Максим»: в такси можно хорошо заработать
У тебя есть личный автомобиль и желание зарабатывать? Сервис заказа такси «Максим» приглашает к сотрудничеству водителей в Санкт-Петербурге
Фотобанк
10.10.2017 13:21
В Санкт-Петербурге состоится шахматный турнир среди инвесторов и трейдеров
Победители отборочного тура в Северной столице смогут принять участие в финале в Москве. Лучшие шахматисты-финансисты сразятся за денежные призы и возможность сыграть с Анатолием Карповым
Securika St. Petersburg
10.10.2017 12:57
Почему нужно идти на выставку Securika St. Petersburg
В преддверии выставки Securika St. Petersburg организаторы выставки пообщались с участниками и задали им несколько вопросов. Предлагаем вниманию читателей второй обзор
Фото Pixabay.com
09.10.2017 16:26
Авиакомпания «Россия» соединила Петербург и ОАЭ
Авиакомпания «Россия» в рамках чартерного расписания приступила к выполнению полетов из аэропортов Санкт-Петербурга и Екатеринбурга в третий по величине город Объединенных Арабских Эмиратов — Шарджу
Health&Medical Tourism
09.10.2017 10:58
11 октября открывается выставка Health&Medical Tourism
5-я Международная выставка услуг в сфере медицинского и оздоровительного туризма состоится в Санкт-Петербурге, в КВЦ «ЭКСПОФОРУМ»11-13 октября
Компания КЕЙ
09.10.2017 10:00
Специалисты КЕЙ рассказали, какие устройства помогут обезопасить ребенка
Благодаря современным технологиям, родители больше не должны постоянно находиться рядом с ребенком, чтобы обеспечить его безопасность - теперь эту задачу могут частично принять на себя специальные устройства. Специалисты компании КЕЙ познакомят Вас с основными типами гаджетов детской безопасности
© 2000-2017 Фонтанка.Ру
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.