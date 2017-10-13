Турчак счел провокацией его упоминание в связи с нападением на Кашина

Назначенный на должность и.о. секретаря генсовета «Единой России» Андрей Турчак считает, что упоминание его причастности к избиению журналиста Олега Кашина — провокация.

Своим мнением он поделился 13 октября с журналистами, когда те спросили о вероятных репутационных рисках для партии в связи с расследованием. Он добавил, что оценку событиям должны дать правоохранительные органы и стоит подождать результатов их работы. «Ничем, кроме как провокацией, назвать это не могу. Расценивать это можно только как попытку захвата бизнеса. Олег был использован втемную», – цитирует Турчака «Интерфакс».

Напомним, накануне Турчак был уволен с поста губернатора Псковской области, после чего премьер-министр Дмитрий Медведев назначил его исполняющим обязанности секретаря генерального совета партии «Единая Россия».

Журналист Олег Кашин был жестоко избит в ноябре 2010 года, следствие полагает, что к этому мог быть причастен сотрудники службы безопасности «Механического завода», который принадлежит холдингу семьи Турчака «Ленинец». В признательных показаниях один из обвиняемых, Данила Веселов, назвал фамилии вероятных организаторов нападения, по его словам, это Александр Горбунов из «Ленинца» и Андрей Турчак.