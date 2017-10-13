Кто такие порги и почему их все полюбили

На этой неделе вышел трейлер фильма «Звездные войны: последние джедаи», восьмого эпизода культовой саги. Зрители со всего света обратили внимание на милое небольшое существо, испуганно кричащее в кадре. Это был порг.

Порги — фантастические животные вроде пингвинов с кошачьими мордочками (носом и ртом вместо клюва) — должны впервые появиться на большом экране в новом эпизоде «Звездных войн», который выйдет еще только в середине декабря. Но к ним уже приковано внимание поклонников саги: социальные сети пестрят фотожабами с поргами и просто их изображениями на разные лады, одеждой, украшениями и игрушками с этими питомцами, а также теориями о том, какое значение они будут иметь в картине.

Впервые о поргах заговорили еще летом, когда в официальном аккаунте появилось двухминутное видео со съемок, в котором на одну секунду появился порг, поворачивающий мордочку вверх, и в кадр попадают его изумленные глаза. Вслед за этим член сюжетной группы «Звездных войн» Пабло Идальго рассказал, что это существо называется «порг», и что, по его мнению, после выхода картины многие будут мечтать завести себе такого домашнего питомца.

Идальго рассказал мифологию возникновения поргов: они родом с планеты Эч-то и обитают на скальных обрывах острова, где зрители находят постаревшего Люка Скайуокера и Рей. Они умеют летать и вьют гнезда, очень любопытны и пугливы. В некотором роде являются фантастической версией реальных земных птиц — тупиков. Но только с курносым носиком и зубами.

Название, как и образ, придумал лично режиссер восьмого эпизода — Райан Джонсон. Чтобы реализовать его задумку, было задействовано много различных средств: для съемок были сделаны куклы поргов (фигуры кукловодов потом из кадра стирали цифровым методом), в некоторых случаях использовали только компьютерную графику.

Больше о них достоверно неизвестно ничего. Но фанаты уже начинают задумываться, не являются ли порги для Люка Скайуокера способом коммуникации с миром природы и строят другие версии о важном предназначении милых существ для развития сюжета.

Создатели мерча не отстают: в продажу уже запущены мягкие игрушки и пластмассовые версии поргов, которые пользуются популярностью у покупателей. А в день выхода фильма — 15 декабря — свет увидит и книга для детей «Чуи и порги» с иллюстрациями Фионы Шейн. Книгу написал Кевин Шиник — американский писатель, актер, продюсер, автор комиксов.

После выхода первого официального трейлера к фильму поргомания выросла до гигантских масштабов.

«Я уже 70 раз посмотрела фрагмент видео с кричащим поргом!» – пишет одна из зрительниц фильма.

«Если хоть с одним поргом в «Звездных войнах» что-то случится, я разнесу их в клочья», – пишет другой умиленный обликом нового зверька фанат.

«Если бы в этом трейлере был только порг — я бы и так уже купил билет», – заключает третий.

В кадре зрители видят порга вновь только на пару секунд — существо, находясь в кабине космического корабля рядом с Чубаккой, испуганно кричит, увидев что-то за окном.

Всеобщее помешательство воплощается и в видео: накануне один из фанатов, использовав звук кричащего порга, записал «голосом» этого существа весь гимн «Звездных войн». Задумку оценили.

Если поискать в интернете, уже можно найти не только шуточные изображения с поргами, вмонтированными в кадры «Титаника», «Игры престолов», «Чужого» и даже в прическу Дональда Трампа, – но и компьютерные игры, и бижутерию, и одежду, и посуду. Что будет дальше — можно только гадать: до премьеры остается два месяца.

Алина Циопа, "Фонтанка.ру"