Кто такие порги и почему их все полюбили

Еще
18:56 13.10.2017
Новость часа
17:41
Большинство офисов Райффайзенбанка открыто после проверки
Пришлите свою новость!
18:53
СМИ: Генерал ФСБ Феоктистов нашел работу в банке «Пересвет»
18:42
В этом году в Петербурге не сдадут 5 школ и 8 детских садов
18:38
Застройщик выставил на продажу участок вместе с проектом жилой высотки
18:22
На новой купюре 2000 Сахалин стал полуостровом, но Гознак так не считает
18:12
После публикации «Фонтанки» упавшее дерево у детского сада распилили предприниматели
18:07
Пятничные пробки: в Петербурге уже 8 баллов
18:03
Комитет по строительству разрывает контракты на 2,2 млрд рублей
17:58
В пяти аэропортах Северо-Запада после случая в Пулково нашлись проблемы с трапами
17:52
Турчак счел провокацией его упоминание в связи с нападением на Кашина
17:49
О Северных странах - в трёх словах
17:47
Противоминный центр ВС РФ подготовил более 800 сирийских саперов
17:41
Большинство офисов Райффайзенбанка открыто после проверки
17:36
На Лиговском проспекте 18 гектаров купят за миллиард
17:24
Сборные России и Испании сыграют на "Санкт-Петербург Арене" 14 ноября
17:22
Офис Deutsche Bank эвакуирован в Москве
17:21
Итоги недели с Андреем Константиновым: Ответ клеветникам
17:13
В Петербурге обыскивают крупнейшего оператора радиосвязи
16:47
Нацбанк Украины запретил хождение в стране двухсотрублёвок с Севастополем
16:40
Земан отказался извиняться за слова о потерянном для Украины Крыме
16:36
Райффайзенбанк закрыл все отделения в России, включая Петербург, из-за звонка о бомбе
16:21
Госдуме предложат омолодить уголовную ответственность до 12 лет
16:16
Переезд в Кресты-2 начнется 1 декабря
16:11
Самое дешевое жилье в Московском районе обойдется в 1,8 млн рублей
16:08
В Петербурге «Лента» штурмует двадцатку
15:38
«Дьявольский» рейс 666 до Хельсинки в пятницу, 13-го, станет последним
15:31
Суд отменил штраф несовершеннолетней за митинг 12 июня на Марсовом
15:25
«Приморскую» закрывали на 9 минут
15:20
Метро "Приморская" закрыто на вход
15:18
Песков прокомментировал слова Земана о потерянном для Украины Крыме
15:12
Съезд с КАД в сторону «Рыбацкого» закроют на ночь
15:09
Из-за ремонта Пантелеймоновского моста движение по Фонтанке ограничат на 9 дней
15:00
Проект по строительству жилья во Всеволожском районе вернули на доработку
14:53
В Комстрое снова сменился первый заместитель председателя
14:52
Дерево, снесшее ограду детсада в Невском районе, не могут убрать уже две недели
14:39
За 9 месяцев в России выполнено рекордное количество полётов. Чаще за рубеж
14:24
За трагедию на Петровском доке спросили с чиновников и музея
14:18
В Британии бывшим сидельцам хотят запретить алкоголь, карты и Интернет
14:15
Силы обороны Финляндии направлены на устранение последствий наводнения
13:52
Суд вынес приговор убийцам главы всеволожского Росреестра Натальи Захаровой
13:43
Водитель легковушки серьезно пострадал в ДТП в Сестрорецке
13:42
Глава Samsung Electronics объявил о своем уходе
13:24
В ЗакСе предложат «озеленять» чиновников
13:09
Семь десятков сайтов с вредоносным ПО заблокировал Роскомнадзор
13:05
"Рокот" с европейским спутником стартовал из Плесецка
12:44
«Распиливших» терминал и деньги петербуржцев посадили за решетку
12:36
ФМС и ФСКН дали ещё полгода жизни
12:32
ВГТРК опровергает информацию о своём отказе рекламировать «Матильду»
12:28
С Центра эстетической медицины взыскали 217 тысяч рублей за некачественные процедуры
12:19
УФАС Петербурга не удовлетворило жалобу на конкурс метрополитена по безопасности
12:12
Водитель легковушки серьезно пострадал в ДТП в Сестрорецке
12:07
Исследование: отказ от российского газа заставит финнов перейти на консервы
11:56
Крупнейшая сеть кинотеатров в России вернула в расписание «Матильду»
11:52
Неравнодушные петербуржцы отыщут заброшенные здания
11:48
Россельхознадзор запретил белорусские помидоры с африканской родословной
11:32
«Сапсан» сбил подростка под Петербургом
11:29
ГИБДД: водитель, разогнавший BMW до 220 на КАД, – новичок
11:19
У чиновника Смольного угнали "Мерседес"
10:44
По делу «Хизб ут-Тахрир» в Крыму арестовали шестерых татар
10:36
Финская писательница призвала Меланью Трамп спасти женщин бывшего СССР
10:18
ЦБ отозвал у «УралСиба» лицензию на страхование по ОСАГО
10:10
Онкологи рассказали, почему в Петербурге не снижается смертность от рака
10:04
Лужа, щебень и лопата – рецепт ремонта дороги из Петербурга
09:50
Ночью в Мурино пятеро с Кавказа рассчитались с таксистом двумя пистолетами
09:45
Окурок Черчилля продали на аукционе более чем за 12 тыс. долларов
09:41
"Рыбацкое" открыто, бомбу не нашли
09:37
В Петербурге женщина не вернулась домой после дачи показаний
09:15
В Петербурге 7-балльные пробки, страдает центр
09:09
Gett заподозрил «Яндекс.Такси» в слежке за телефонами клиентов
09:04
В Петербурге более 700 учеников оказались на улице из-за угрозы взрыва
08:42
Разбитым носом и вызовом полиции закончилось ДТП в Калининском районе
Предыдущие новости
Архив материалов
Афиша Plus
Версия для печати
13.10.2017 18:41
0 Комментариев

Кто такие порги и почему их все полюбили

На этой неделе вышел трейлер фильма «Звездные войны: последние джедаи», восьмого эпизода культовой саги. Зрители со всего света обратили внимание на милое небольшое существо, испуганно кричащее в кадре. Это был порг.
Кто такие порги и почему их все полюбили
скриншот видео с сайта youtube.com

Порги — фантастические животные вроде пингвинов с кошачьими мордочками (носом и ртом вместо клюва) — должны впервые появиться на большом экране в новом эпизоде «Звездных войн», который выйдет еще только в середине декабря. Но к ним уже приковано внимание поклонников саги: социальные сети пестрят фотожабами с поргами и просто их изображениями на разные лады, одеждой, украшениями и игрушками с этими питомцами, а также теориями о том, какое значение они будут иметь в картине.

Впервые о поргах заговорили еще летом, когда в официальном аккаунте появилось двухминутное видео со съемок, в котором на одну секунду появился порг, поворачивающий мордочку вверх, и в кадр попадают его изумленные глаза. Вслед за этим член сюжетной группы «Звездных войн» Пабло Идальго рассказал, что это существо называется «порг», и что, по его мнению, после выхода картины многие будут мечтать завести себе такого домашнего питомца.

Идальго рассказал мифологию возникновения поргов: они родом с планеты Эч-то и обитают на скальных обрывах острова, где зрители находят постаревшего Люка Скайуокера и Рей. Они умеют летать и вьют гнезда, очень любопытны и пугливы. В некотором роде являются фантастической версией реальных земных птиц — тупиков. Но только с курносым носиком и  зубами.

Название, как и образ, придумал лично режиссер восьмого эпизода — Райан Джонсон. Чтобы реализовать его задумку, было задействовано много различных средств: для съемок были сделаны куклы поргов (фигуры кукловодов потом из кадра стирали цифровым методом), в некоторых случаях использовали только компьютерную графику.

Больше о них достоверно неизвестно ничего. Но фанаты уже начинают задумываться, не являются ли порги для Люка Скайуокера способом коммуникации с миром природы и строят другие версии о важном предназначении милых существ для развития сюжета.

Создатели мерча не отстают: в продажу уже запущены мягкие игрушки и пластмассовые версии поргов, которые пользуются популярностью у покупателей. А в день выхода фильма — 15 декабря — свет увидит и книга для детей «Чуи и порги» с иллюстрациями Фионы Шейн. Книгу написал Кевин Шиник — американский писатель, актер, продюсер, автор комиксов.

скриншот с сайта instagram.com

Для просмотра в полный размер кликните мышкой

После выхода первого официального трейлера к фильму поргомания выросла до гигантских масштабов.

«Я уже 70 раз посмотрела фрагмент видео с кричащим поргом!» – пишет одна из зрительниц фильма.

«Если хоть с одним поргом в «Звездных войнах» что-то случится, я разнесу их в клочья», – пишет другой умиленный обликом нового зверька фанат. 

«Если бы в этом трейлере был только порг — я бы и так уже купил билет», – заключает третий.

В кадре зрители видят порга вновь только на пару секунд — существо, находясь в кабине космического корабля рядом с Чубаккой, испуганно кричит, увидев что-то за окном.

Всеобщее помешательство воплощается и в видео: накануне один из фанатов, использовав звук кричащего порга, записал «голосом» этого существа весь гимн «Звездных войн». Задумку оценили.

Кто такие порги и почему их все полюбили

Если поискать в интернете, уже можно найти не только шуточные изображения с поргами, вмонтированными в кадры «Титаника», «Игры престолов», «Чужого» и даже в прическу Дональда Трампа, – но и компьютерные игры, и бижутерию, и одежду, и посуду. Что будет дальше — можно только гадать: до премьеры остается два месяца.

Кто такие порги и почему их все полюбили

Алина Циопа, "Фонтанка.ру"


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

добавить комментарий
Помните, что все дискуссии на сайте модерируются в соответствии с правилами блога. Если вы видите комментарий, нарушающий правила сайта, сообщайте о нем модераторам.
комментарии пользователей (0)
СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
Tele2
08.02.2017 15:47

Tele2 поддержит крупнейший в России музей современного искусства

Tele2 стала официальным партнером музея современного искусства Эрарта. В 2017 году компания поддержит целый ряд культурных событий, которые дают возможность петербуржцам по-новому взглянуть на мир через призму творчества наиболее ярких современных художников.
22.08.2015 01:12

Animal ДжаZ, «Кирпичи» и другие сыграют на фестивале "Живой"

Материалы рубрики
Новости
Статьи
Петербуржцам расскажут о модной жизни Владимира Маяковского
Обновленные «Книги и кофе» запускают новые проекты
Премию «Ясная Поляна» получил роман о Донбассе
В ЦПКиО готовятся высадить черные тюльпаны к весне
“Аритмия” Хлебникова выходит в прокат
Кто такие порги и почему их все полюбили
Куда пойти 13 - 15 октября: «Салют-7», Тони Брэкстон, «Маяковский haute couture», фестиваль PopUp Science
“Аритмия” Бориса Хлебникова: Дыра в твоём сердце
Братья и сестры: «45-я параллель» Полины Жеребцовой
«Авроре» зададут пороху
Прогулки с богами
Куда пойти 6-8 октября: «Финская тусовка», «Космическое фламенко», выставка британской фотографии XIX века
«Бегущий по лезвию 2049»: Копия верна
Выше радуги: «Эмоци и...» в Цирке на Фонтанке
Главные романы осени: «Июнь» Быкова и «iPhuck 10» Пелевина
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Итоги недели с Андреем Константиновым: Ответ клеветникам

скриншот видео с сайта youtube.com

Кто такие порги и почему их все полюбили

О Северных странах - в трёх словах

Новости компаний
Tele2
08.02.2017 15:47
Tele2 поддержит крупнейший в России музей современного искусства
Tele2 стала официальным партнером музея современного искусства Эрарта. В 2017 году компания поддержит целый ряд культурных событий, которые дают возможность петербуржцам по-новому взглянуть на мир через призму творчества наиболее ярких современных художников.
22.08.2015 01:12
Animal ДжаZ, «Кирпичи» и другие сыграют на фестивале "Живой"
© 2000-2017 Фонтанка.Ру
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.