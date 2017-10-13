Противоминный центр ВС РФ подготовил более 800 сирийских саперов

Международный противоминный центр Вооруженных сил РФ с февраля подготовил и экипировал более 800 сирийских саперов. Об этом сообщил начальник центра полковник Игорь Михайлик 13 октября.

«В этом году мы подготовили более 800 сирийских саперов, которые уже приступили к работе. Все выпускники оснащаются российской экипировкой и оборудованием», – сказал он.

Полковник Игорь Михайлик также отметил, что подготовка саперов происходит в филиале противоминного центра на территории сирийской провинции Хомс, сообщает пресс-служба Минобороны России.

Филиал Международного противоминного центра Вооруженных сил России открыли в провинции Хомс в апреле 2017 года. Еще один филиал действует в Алеппо.