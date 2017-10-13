Большинство офисов Райффайзенбанка открыто после проверки

Проверка большинства отделений Райффайзенбанка в Петербурге, инициированная после анонимного сообщения о минировании, завершена.

Как сообщили «Фонтанке» в Северо-Западном региональном центре Райффайзенбанка вечером 13 октября, в настоящее время в большинстве петербургских офисов проверка закончена.

«Сотрудники возвращаются на рабочие места», – уточнил собеседник.

В Петербурге восемнадцать отделений Райффайзенбанка.

Днем 13 октября в банк позвонил неизвестный и без уточнения адреса сообщил о бомбе в отделении. Организация приняла решение об эвакуации всех офисов, включая колл-центр.