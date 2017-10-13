Бассейное дело депутата Никешина

Почти миллиард рублей компания “Мегафитнес” требует от организации “Дефис”, находящейся в собственности депутата Сергея Никешина. Единоросс увидел в исковых требованиях мошенничество и пожаловался главе МВД.

Полиция Кировского района, прокуратура и полицейский главк изучают бизнес-конфликт компании-владельца спорткомплекса на улице Солдата Корзуна и ее бывшего арендатора. Проверяют документы, послужившие причиной расторжения в одностороннем порядке договора на льготную аренду, в счет которой арендатор проводил работы по обустройству бассейна и спортзала. В урегулировании конфликта были задействованы Верховный суд, арбитраж и депутат Сергей Никешин, передавший бизнес в доверительное управление, но неизменно отзывающийся на жалобы жителей.

Дела на участке углу Солдата Корзуна и проспекта Ветеранов не ладились еще в конце 1980-х, когда на пустыре в Кировском районе советские власти задумали организовать колхозный рынок. Не вышло – мода на колхозы ушла вместе с СССР. Котлован напоминал об ушедшей эпохе местным жителям все 90-е. В начале 2000-х объявили о намерении построить вместо рынка за счет бюджета спортивный комплекс. И эта идея прожила несколько лет, так и не получив воплощения в жизнь. Зато участок передали частной компании под обещанные инвестиции. Ей оказалось ООО «Развитие спорта и здоровья» (ООО «Дефис»), учрежденное депутатом городского парламента, на строительной площадке появился баннер «Строительство по программе Сергея Никешина».

В конце 2013 года «Дефис» договорился с сетью фитнес-клубов. Компания ООО «Академия 1», а затем ООО «Мегафитнес» должны были в счет льготной аренды выполнить обустройство бассейной зоны, в том числе «проложить коммуникации, организовать водоподготовку бассейна, саму чашу, гидромассаж, душевые, облицовку» и многое другое. Всего работ – на сумму 200 млн рублей. Как говорят бизнесмены, после кризисного 2014-го стало понятно, что организация спортивного пространства на почти 7 тысячах квадратных метрах для компании будет тяжким бременем. Тогда в 2015-м к договору утвердили дополнительное соглашение, сократив объемы работ, площадь и собственные вложения до 56 млн рублей.

Сроки, тем не менее, не поменялись – обустройство бассейна, душевых, раздевалок и прокладка коммуникаций должны были начаться за 8 месяцев до открытия комплекса. В договоре была указана дата: красную ленточку должны были разрезать у спортивного центра в апреле 2016-го года. Согласно документам, арендаторов в достроенное здание допустили только зимой 2016-го – до этого строители пытались наладить системы отопления комплекса. За два-три месяца «Мегафитнес» успела выполнить 60-80 процентов (так оценили работы эксперты) отделки и закупить часть оборудования, когда в апреле компания, учрежденная Никешиным, предложила изменить арендную ставку в сторону увеличения или разорвать договор. Решиться, как утверждают владельцы фитнес-сети, надо было в течение трех дней. Предложение было невыгодным, и на повышение арендаторы не согласились. Тогда компания «Дефис» в одностороннем порядке расторгла договор, после чего запретила представителям «Мегафитнеса» вход на площадку строящегося комплекса. Спустя несколько дней спортцентру нашли нового арендатора и заключили договор с ООО "Спортиндустрия". Теперь эта компания под брендом Fitness24 продает абонементы в бассейны и тренажерные залы в комплекс на Солдата Корзуна, открывшийся не в мае, как планировалось, а в сентябре 2016 года.

В «Мегафитнесе» говорят, что, зная о расторжении договора, успели заказать и провести исследование в «Европейском центре судебных экспертов». Там, изучив документы и побывав на месте, запротоколировали сделанные и несделанные работы. С заключением специалистов в качестве главного доказательства, а также аргументом о том, что их слишком поздно пустили на площадку, «Мегафитнес» обратился в суд. Доказывая свою правоту, предприниматели дошли до Верховного суда. В сентябре 2017 года, последняя инстанция, как и две предыдущие, признала расторжение договора незаконным. Добившись победы в одном суде, компания подала новый иск – о возмещении убытков. Как подсчитали владельцы сети фитнес клубов, только на возврат средств от продажи абонементов они потратили почти 43 млн рублей, еще 28 млн рублей было потрачено на строительство и сопутствующие расходы.

Как говорится в исковом заявлении, при успешной работе клуба компания зарабатывала бы 83 млн рублей в год, то есть в течение 10 лет, на которые заключался договор аренды, получила бы 838 млн рублей. Таким образом всего «Мегафитнес» потребовала от «Дефиса» 909 млн рублей.

Летом 2017-го года к бизнес-спорам неожиданно подключился депутат Сергей Никешин. На бланке постоянной комиссии по вопросам правопорядка и законности петербургского парламента он обратился главе ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области Сергею Умнову.

«Вынужден обратиться к Вам по вопросу, который, по моему мнению, носит характер явного мошенничества и рейдерства», – написал единоросс генерал-лейтенанту 19 июня. В запросе он описал спор «Дефиса» и «Мегафитнеса». В его интерпретации ситуации выглядела вовсе не так, как в решении суда. Так, по данным Никешина, компания-арендатор практически не выполняла никаких работ, якобы из-за этого спортивный центр и не смог открыться вовремя. Также Никешин обвинил «Мегафитнес» в будто бы незаконной продаже абонементов в строящийся фитнес-клуб. Кроме того, парламентарий увидел покушение на мошенничество в досудебной претензии о возмещении убытков. «Все указанные требования являются надуманными и незаконными, упомянутые в досудебной претензии затраты явно вымышленными и, как я считаю, основанными на подложных документах», – пожаловался Никешин Умнову и попросил возбудить уголовное дело.

На данный момент по факту заявления депутата проводится проверка. Следователи Кировского МВД изучают достоверность документов, послуживших доказательством того, что «Мегафитнес» выполнял работы в строящемся комплексе.

Еще одну проверку инициировали владельцы сети фитнес-клубов. Они пожаловались на Никешина и управляющих его бизнесом в прокуратуру и Администрацию президента. В своих обращениях они предполагают, что парламентарий, будучи государственным лицом, воспользовался служебным положением в личных целях.

Подобные жалобы на Никешина поступают не впервые. Еще в 2015 году прокуратура Петербурга отреагировала на обращение депутата ГосДумы Дмитрия Гудкова. Он уличил единоросса, замещающего госдолжность, в управлении и участии в 17 компаниях. Надзорный орган признал, что парламентарий нарушил антикоррупционный закон, однако санкции оставил на усмотрение спикера ЗакСа Вячеслава Макарова, который в свою очередь не стал лишать коллегу мандата. В числе компаний, учредителем которых был и остается Никешин, – «Двадцатый трест». С ней фактически и связана карьера депутата, главы комиссии по городскому хозяйству ЗакСа.

До перестройки «Двадцатый трест» - крупное государственное предприятие кирпичного домостроения. Директор – начинавший в тресте еще мастером, а затем прорабом Сергей Никешин. Уже в начале 1990-х компания проходит приватизацию и оказывается в собственности ее директора. От тех лет остались проект не построенной башни в устье реки Смоленки, под которую выделили крупную ссуду из бюджета города, реконструкция монастыря в Израиле и депутатская поправка на оздоровление ветеранов в Испании, где трест строил гостиничный комплекс. Компанией некоторое время интересовались правоохранительные органы, но так и не смогли предъявить никаких претензий. Постепенно связанные с «Двадцатым трестом» люди Никешина осели в муниципалите «Ульянка» Кировского района.

После проверки Никешина прокуратурой, единоросс перевел бизнес в доверительное управление, и, как уверяет, с 2015 года не имеет отношения к любым спорам компаний, учредителем которых он является. Что же касается его депутатских запросов, то они вовсе не являются участием в бизнес-конфликте, а написаны исключительно в целях защиты интересов граждан. От других комментариев в разговоре с «Фонтанкой» Никешин отказался.

Ксения Клочкова, «Фонтанка.ру»