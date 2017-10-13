На Лиговском проспекте 18 гектаров купят за миллиард

Московский застройщик Glorax Development получил право на выкуп участка площадью 18 га на Лиговском проспекте, 240. Стоимость сделки оценивается в 1,1 млрд рублей, сообщили "Фонтанке" 13 октября в пресс-службе компании.

Участок, расположенный в границах Волковской промзоны во Фрунзенском районе, в 2016 году был выбран администрацией города в качестве одной из трех пилотных территорий для участия в конкурсе «Серый пояс. Преобразование».

Победитель конкурса – голландское бюро «MLA+». Проект развития территории, предложенный голландцами, объединяет несколько кварталов, для каждого из которых предполагается создание уникальной среды со своими функциями.

"Купив участок на Лиговском, компания подтверждает заинтересованность в редевелопменте территории и ее дальнейшем развитии", – говорится в сообщении девелопера.