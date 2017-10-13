Еще
18:56 13.10.2017
Новость часа
17:41
Большинство офисов Райффайзенбанка открыто после проверки
Пришлите свою новость!
18:53
СМИ: Генерал ФСБ Феоктистов нашел работу в банке «Пересвет»
18:42
В этом году в Петербурге не сдадут 5 школ и 8 детских садов
18:38
Застройщик выставил на продажу участок вместе с проектом жилой высотки
18:22
На новой купюре 2000 Сахалин стал полуостровом, но Гознак так не считает
18:12
После публикации «Фонтанки» упавшее дерево у детского сада распилили предприниматели
18:07
Пятничные пробки: в Петербурге уже 8 баллов
18:03
Комитет по строительству разрывает контракты на 2,2 млрд рублей
17:58
В пяти аэропортах Северо-Запада после случая в Пулково нашлись проблемы с трапами
17:52
Турчак счел провокацией его упоминание в связи с нападением на Кашина
17:49
О Северных странах - в трёх словах
17:47
Противоминный центр ВС РФ подготовил более 800 сирийских саперов
17:41
Большинство офисов Райффайзенбанка открыто после проверки
17:36
На Лиговском проспекте 18 гектаров купят за миллиард
17:24
Сборные России и Испании сыграют на "Санкт-Петербург Арене" 14 ноября
17:22
Офис Deutsche Bank эвакуирован в Москве
17:21
Итоги недели с Андреем Константиновым: Ответ клеветникам
17:13
В Петербурге обыскивают крупнейшего оператора радиосвязи
16:47
Нацбанк Украины запретил хождение в стране двухсотрублёвок с Севастополем
16:40
Земан отказался извиняться за слова о потерянном для Украины Крыме
16:36
Райффайзенбанк закрыл все отделения в России, включая Петербург, из-за звонка о бомбе
16:21
Госдуме предложат омолодить уголовную ответственность до 12 лет
16:16
Переезд в Кресты-2 начнется 1 декабря
16:11
Самое дешевое жилье в Московском районе обойдется в 1,8 млн рублей
16:08
В Петербурге «Лента» штурмует двадцатку
15:38
«Дьявольский» рейс 666 до Хельсинки в пятницу, 13-го, станет последним
15:31
Суд отменил штраф несовершеннолетней за митинг 12 июня на Марсовом
15:25
«Приморскую» закрывали на 9 минут
15:20
Метро "Приморская" закрыто на вход
15:18
Песков прокомментировал слова Земана о потерянном для Украины Крыме
15:12
Съезд с КАД в сторону «Рыбацкого» закроют на ночь
15:09
Из-за ремонта Пантелеймоновского моста движение по Фонтанке ограничат на 9 дней
15:00
Проект по строительству жилья во Всеволожском районе вернули на доработку
14:53
В Комстрое снова сменился первый заместитель председателя
14:52
Дерево, снесшее ограду детсада в Невском районе, не могут убрать уже две недели
14:39
За 9 месяцев в России выполнено рекордное количество полётов. Чаще за рубеж
14:24
За трагедию на Петровском доке спросили с чиновников и музея
14:18
В Британии бывшим сидельцам хотят запретить алкоголь, карты и Интернет
14:15
Силы обороны Финляндии направлены на устранение последствий наводнения
13:52
Суд вынес приговор убийцам главы всеволожского Росреестра Натальи Захаровой
13:43
Водитель легковушки серьезно пострадал в ДТП в Сестрорецке
13:42
Глава Samsung Electronics объявил о своем уходе
13:24
В ЗакСе предложат «озеленять» чиновников
13:09
Семь десятков сайтов с вредоносным ПО заблокировал Роскомнадзор
13:05
"Рокот" с европейским спутником стартовал из Плесецка
12:44
«Распиливших» терминал и деньги петербуржцев посадили за решетку
12:36
ФМС и ФСКН дали ещё полгода жизни
12:32
ВГТРК опровергает информацию о своём отказе рекламировать «Матильду»
12:28
С Центра эстетической медицины взыскали 217 тысяч рублей за некачественные процедуры
12:19
УФАС Петербурга не удовлетворило жалобу на конкурс метрополитена по безопасности
12:12
Водитель легковушки серьезно пострадал в ДТП в Сестрорецке
12:07
Исследование: отказ от российского газа заставит финнов перейти на консервы
11:56
Крупнейшая сеть кинотеатров в России вернула в расписание «Матильду»
11:52
Неравнодушные петербуржцы отыщут заброшенные здания
11:48
Россельхознадзор запретил белорусские помидоры с африканской родословной
11:32
«Сапсан» сбил подростка под Петербургом
11:29
ГИБДД: водитель, разогнавший BMW до 220 на КАД, – новичок
11:19
У чиновника Смольного угнали "Мерседес"
10:44
По делу «Хизб ут-Тахрир» в Крыму арестовали шестерых татар
10:36
Финская писательница призвала Меланью Трамп спасти женщин бывшего СССР
10:18
ЦБ отозвал у «УралСиба» лицензию на страхование по ОСАГО
10:10
Онкологи рассказали, почему в Петербурге не снижается смертность от рака
10:04
Лужа, щебень и лопата – рецепт ремонта дороги из Петербурга
09:50
Ночью в Мурино пятеро с Кавказа рассчитались с таксистом двумя пистолетами
09:45
Окурок Черчилля продали на аукционе более чем за 12 тыс. долларов
09:41
"Рыбацкое" открыто, бомбу не нашли
09:37
В Петербурге женщина не вернулась домой после дачи показаний
09:15
В Петербурге 7-балльные пробки, страдает центр
09:09
Gett заподозрил «Яндекс.Такси» в слежке за телефонами клиентов
09:04
В Петербурге более 700 учеников оказались на улице из-за угрозы взрыва
08:42
Разбитым носом и вызовом полиции закончилось ДТП в Калининском районе
Предыдущие новости
Архив материалов
Город
Версия для печати
13.10.2017 17:36
0 Комментариев

На Лиговском проспекте 18 гектаров купят за миллиард

Московский застройщик Glorax Development получил право на выкуп участка площадью 18 га на Лиговском проспекте, 240. Стоимость сделки оценивается в 1,1 млрд рублей, сообщили "Фонтанке" 13 октября в пресс-службе компании.

Участок, расположенный в границах Волковской промзоны во Фрунзенском районе, в 2016 году был выбран администрацией города в качестве одной из трех пилотных территорий для участия в конкурсе «Серый пояс. Преобразование».

Победитель конкурса – голландское бюро «MLA+». Проект развития территории, предложенный голландцами, объединяет несколько кварталов, для каждого из которых предполагается создание уникальной среды со своими функциями.

"Купив участок на Лиговском, компания подтверждает заинтересованность в редевелопменте территории и ее дальнейшем развитии", – говорится в сообщении девелопера.


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

добавить комментарий
Помните, что все дискуссии на сайте модерируются в соответствии с правилами блога. Если вы видите комментарий, нарушающий правила сайта, сообщайте о нем модераторам.
комментарии пользователей (0)
СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
«Петербургская Недвижимость»
13.10.2017 16:26

Setl City возвела фундамент второго детского сада в ЖК «Чистое небо»

Setl City приступила к основному этапу строительства второго детского сада в ЖК «Чистое небо», который компания возводит в Приморском районе. Уже залита фундаментная плита. Проектом предусмотрено строительство бассейна
ГК «Эталон»
13.10.2017 12:25

«Эталон ЛенСпецСМУ» запускает для покупателей квартир программу Trade-in

АО «Эталон ЛенСпецСМУ» расширяет возможности для своих клиентов по реализации и покупке недвижимости и запускает программу Trade-in
Securika St.Petersburg
13.10.2017 11:29

Новая информация о выставке Securika St. Petersburg

В преддверии выставки Securika St. Petersburg организаторы выставки пообщались с участниками и задали им несколько вопросов.Предлагаем вниманию читателей третий обзор.
Материалы рубрики
Новости
Статьи
В этом году в Петербурге не сдадут 5 школ и 8 детских садов
Пятничные пробки: в Петербурге уже 8 баллов
На Лиговском проспекте 18 гектаров купят за миллиард
Переезд в Кресты-2 начнется 1 декабря
Из-за ремонта Пантелеймоновского моста движение по Фонтанке ограничат на 9 дней
Милонову вновь напомнят о депутатской этике в связи с высказываниями об ЛГБТ
Петербургские абоненты «Ростелекома» два часа не могли открыть десятки сайтов
РАД продал часть здания «Ростелекома» на Почтамтской за 40,6 млн
Свалка в 1,5 гектара в Горелово обернулась уголовным делом
«Звездную» открыли через час
Ударить спиртом по рутению-106
Омолодить и уничтожить
Сергей Харлашкин: Никогда Петербург не будет Амстердамом
Спасение рядового кеда
Зачем Конюшенному ведомству хотят приделать «правое плечо»
Как нам обустроить хрущевки
Смольный разлучит магазин и рюмочную
Протест Навального и смерть пациентки связали через Интернет
Блокадников имеют в виду
Следующая остановка - декабрь
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Итоги недели с Андреем Константиновым: Ответ клеветникам

скриншот видео с сайта youtube.com

Кто такие порги и почему их все полюбили

О Северных странах - в трёх словах

Новости компаний
«Петербургская Недвижимость»
13.10.2017 16:26
Setl City возвела фундамент второго детского сада в ЖК «Чистое небо»
Setl City приступила к основному этапу строительства второго детского сада в ЖК «Чистое небо», который компания возводит в Приморском районе. Уже залита фундаментная плита. Проектом предусмотрено строительство бассейна
ГК «Эталон»
13.10.2017 12:25
«Эталон ЛенСпецСМУ» запускает для покупателей квартир программу Trade-in
АО «Эталон ЛенСпецСМУ» расширяет возможности для своих клиентов по реализации и покупке недвижимости и запускает программу Trade-in
Securika St.Petersburg
13.10.2017 11:29
Новая информация о выставке Securika St. Petersburg
В преддверии выставки Securika St. Petersburg организаторы выставки пообщались с участниками и задали им несколько вопросов.Предлагаем вниманию читателей третий обзор.
ivi.ru
13.10.2017 10:46
Новый кино-шедевр Вуди Аллена покажут в России в декабре 2017
Вуди Аллен - «отец» интеллектуальной комедии, с тонким и скептическим юмором. Это легенда кинематографа, которого не останавливают ни нападки критиков, ни возраст, ни трудности с финансированием.
ГК «УНИСТО Петросталь»
12.10.2017 17:19
«Тридевяткино Царство» – один из самых востребованных проектов доступного жилья от «УНИСТО»
Квартиры в проектах ГК «УНИСТО Петросталь» в Мурино за прошедший год выросли в цене на 6-7%. ЖК «Тридевяткино Царство» остается лидером по востребованности среди покупателей доступной недвижимости
Компания Л1
12.10.2017 13:29
В ЖК «Лондон Парк» началось благоустройство территории
В рамках подготовки к вводу в эксплуатацию двух многосекционных жилых корпусов жилого комплекса «Лондон Парк» Компания Л1 приступила к благоустройству прилегающих территорий
Холдинг RBI
12.10.2017 12:10
«Северный город» показал стройку «Петровской ривьеры»
Бетон, кирпич, пластиковые трубы и свежий ветер с Невы – в таком антураже прошла очередная встреча из цикла «Жизнь в стиле RBI». Компания «Северный город» (входит в RBI) пригласила дольщиков строящегося дома «Петровская ривьера» на стройплощадку на Петровском проспекте, 20
АО «Строительный трест»
12.10.2017 11:09
Ипотечные ставки для клиентов «Строительного треста» снижены
«РоссельхозБанк» снизил ипотечную ставку для покупателей квартир в строящихся жилых комплексах компании «Строительный трест» до 9,25% годовых
«Галамарт»
12.10.2017 10:00
ШОК - цены и путешествие в подарок на празднике «Галамарт»
14 октября в ТРЦ «Охта Молл» пройдет праздник по случаю открытия нового народного магазина «Галамарт». Это значит, что в день открытия всех гостей праздника ждут ШОК- цены и специальные предложения
VEON
11.10.2017 16:09
«Билайн» предлагает скидку на покупку iPhone 8 и iPhone 8 Plus для пользователей VEON
«Билайн» запустил специальное предложение для пользователей VEON в Москве и Санкт-Петербурге, а также Московской и Ленинградской областей - в течение недели они могут воспользоваться скидкой в 3 тысячи рублей при покупке iPhone 8 и iPhone 8 Plus в интернет-магазине оператора.
© 2000-2017 Фонтанка.Ру
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.