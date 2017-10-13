Сборные России и Испании сыграют на "Санкт-Петербург Арене" 14 ноября

Королевская испанская футбольная федерация объявила, что национальная команда страны сыграет против сборной России 14 ноября в Санкт-Петербурге.

Об этом 13 октября она сообщает в своем твиттере.

Сборная России по футболу в рамках подготовки к домашнему чемпионату мира в 2018 году обыграла одну из сильнейших сборных Азии – Южную Корею в субботу, 7 октября, в Москве. Россияне выиграли со счетом 4:2, причем два из пропущенных голов соперник забил себе сам.

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов 10 октября после товарищеского матча против Ирана (1:1) отметил, что начало игры не получилось. "Надо будет сделать выводы к следующему сбору, – заявил Черчесов. – До нового года нам надо дать время некоторым игрокам – Раушу, Мариу Фернандесу, Луневу, Миранчуку. Круг вызываемых футболистов сокращается, но все идет своим чередом".

Позже стало известно о том, что 11 ноября подопечные Станислава Черчесова сыграют со сборной Аргентины, 14 ноября — Испании.