Офис Deutsche Bank эвакуирован в Москве

Российский офис Deutsche Bank эвакуирован из бизнес-центра «Аврора» в Москве 13 октября.

Это сообщил RNS официальный представитель кредитной организации, уточнив, что банк не приостанавливал операции.

«Для Deutsche Bank безопасность сотрудников является первоочередным приоритетом. При этом наш план действий в случае непредвиденных обстоятельств включает использование резервных офисных помещений, что позволяет обеспечить бесперебойное обслуживание клиентов», — сказал представитель банка.

Ранее Райффайзенбанк заявил о временной приостановке работы отделений и call-центра из-за сообщения о заложенном взрывном устройстве.

Головной офис Райффайзенбанка в Москве по адресу Смоленская-Сенная площадь, 28, в 16:55 по московскому времени возобновил работу.