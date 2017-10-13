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13.10.2017 19:33

ЖК «Образцовый квартал 3» получил аккредитацию еще одного банка

ЖК «Образцовый квартал 3» получил аккредитацию еще одного банка
ООО «Терминал ресурс»

В начале октября 2017 года увеличилось количество банков, с которыми сотрудничает застройщик ООО «Терминал-Ресурс». У покупателей малоэтажного жилого комплекса «Образцовый квартал 3» появилась дополнительная возможность выбора кредитного учреждения для привлечения ипотечных средств на покупку недвижимого имущества.

На этот раз им стал крупный универсальный коммерческий частный СМП Банк, работающий на российском рынке с 2001 года, входящий в число 30 крупнейших российских банков по размеру активов.

Для аккредитации застройщика банк анализирует его финансово-хозяйственную деятельность. Важным условием для прохождения процедуры аккредитации и получения положительного заключения является, в том числе, и строительство объекта в рамках 214-ФЗ.

25-летний опыт работы на строительном рынке ООО «Терминал-Ресурс» позволяет сотрудничать с крупнейшими кредитными организациями, такими как ПАО Сбербанк, АО «Россельхозбанк», ПАО «Банк «Санкт-Петербург», АО «СМП Банк», ПАО «Банк УРАЛСИБ», АО «АБ «Россия»,АКБ «Абсолют Банк», АО «КБ Дельтакредит». 

Таким образом, у покупателей ЖК «Образцовый квартал 3» возникает возможность выбора условий для привлечения ипотечных средств, а также уверенность в том, что они приобрели квартиру у надежного застройщика.

Справка о компании ООО «Терминал ресурс»


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13.10.2017 19:33

ЖК «Образцовый квартал 3» получил аккредитацию еще одного банка

В начале октября 2017 года увеличилось количество банков, с которыми сотрудничает застройщик ООО «Терминал-Ресурс». У покупателей малоэтажного жилого комплекса «Образцовый квартал 3» появилась дополнительная возможность выбора. На этот раз им стал крупный универсальный коммерческий частный СМП Банк
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13.10.2017 19:33
ЖК «Образцовый квартал 3» получил аккредитацию еще одного банка
В начале октября 2017 года увеличилось количество банков, с которыми сотрудничает застройщик ООО «Терминал-Ресурс». У покупателей малоэтажного жилого комплекса «Образцовый квартал 3» появилась дополнительная возможность выбора. На этот раз им стал крупный универсальный коммерческий частный СМП Банк
ГК «Эталон»
13.10.2017 12:25
«Эталон ЛенСпецСМУ» запускает для покупателей квартир программу Trade-in
АО «Эталон ЛенСпецСМУ» расширяет возможности для своих клиентов по реализации и покупке недвижимости и запускает программу Trade-in
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