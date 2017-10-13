Итоги недели с Андреем Константиновым: Ответ клеветникам

13.10.2017 17:21

Новый "наезд" на АЖУР: как разглядеть коррупцию там, где ее нет? США боится покемонов: при чем тут российские флаги? Каталония: 8 секунд независимости. Информационные итоги недели подводит гендиректор АЖУРа, писатель Андрей Константинов.