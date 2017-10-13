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13.10.2017 17:21
Итоги недели с Андреем Константиновым: Ответ клеветникам
Новый "наезд" на АЖУР: как разглядеть коррупцию там, где ее нет? США боится покемонов: при чем тут российские флаги? Каталония: 8 секунд независимости. Информационные итоги недели подводит гендиректор АЖУРа, писатель Андрей Константинов.
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