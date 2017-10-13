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13.10.2017 18:03
3 Комментариев

Почему «их» биткоин ставит рекорды, а «наш» эфириум нет?

Первопроходец криптовалют bitcoin опять ставит рекорды. Его стоимость превысила сегодня $5,6 тысячи за штуку. «Фонтанка» выяснила, почему так не растет «российский» ethereum.
Почему «их» биткоин ставит рекорды, а «наш» эфириум нет?
Олег Харсеев/Коммерсантъ

В пятницу, 13-го, bitcoin чувствовал себя особенно хорошо. Он пошел ввысь, превысив в стоимости отметку в 5600 долларов. Почему российский криптовалютный аналог, ethereum, не показывает таких же результатов, можно ли выскочить из-под санкций с помощью криптовалют и чего ждать от китайской криптовалюты, о которой стало известно тоже в пятницу, 13-го, «Фонтанке» рассказал блокчейн-эксперт, CEO ForkLog Consulting Анатолий Каплан.

- Почему сегодня bitcoin идет на рекорд?

– Bitcoin растет на фоне возросшего внимания к криптовалюте со стороны массового рынка. Более того, в октябре или ноябре bitcoin может повторить «раздвоение», которое случилось с криптовалютой в августе этого года (когда появился bitcoin cash). Если очередное разделение состоится, все держатели криптовалюты получат новые монеты на свои кошельки в том же количестве. Это и порождает повышенные спекулятивные ожидания. 

- А ethereum что мешает?

– Ethereum устроен принципиально иначе и создан не как цифровое золото, а как платформа для создания приложений с использованием смарт-контрактов. Ethereum сложно сравнивать с деньгами, как например bitcoin, он скорее является инфраструктурой для построения экосистемы. На его цену влияют иные факторы. Тем не менее ethereum показал хорошие результаты за несколько лет своего существования. Ровно год назад ethereum стоил примерно 12 долларов. Сегодня он стоит чуть больше 300 долларов.

- Где предел роста цены криптовалют?

– Цена криптовалют, к счастью, избавлена от прямого влияния центробанков. Рекорды закончатся только тогда, когда этот рынок повзрослеет и войдет в стадию стабильного развития. Когда использование криптовалюты в повседневной жизни для простых людей станет нормой. Рассчитываясь банковской картой в супермаркете, вы не задумываетесь о технических деталях процесса. С криптовалютами произойдет что-то подобное. И именно в этот период мы выйдем из эпохи ценовых рекордов. Точную дату не знает никто.

- Какие страны сегодня «топят» за криптовалюты?

– Наиболее активными и влиятельными странами на этом рынке сегодня можно назвать Китай, США, Южную Корею, Японию, Россию, Украину, ЕС. Там (и тут) есть бизнес, связанный с блокчейном, существует собственная инфраструктура для работы с криптовалютами. 

- Китай все равно первый?

– За этот год иллюзия о безраздельном влиянии Китая на развитие bitcoin пошатнулась и во многом была развеяна. Попытки негативного госрегулирования или введения запретов на этом рынке почти перестали влиять на цены криптовалют. Запретят работу бирж в Китае – биржи откроются в Японии или Южной Корее. 

- В Китае сегодня заявили о запуске своей криптовалюты. Это сенсация?

– Четкого плана по введению национальной криптовалюты Китая пока озвучено не было. Технически это сделать несложно, но суть вещей мало изменится. Просто вместо бумажных денег будут цифровые. Все так же централизованные и контролируемые государством.

- Ждём похожий «легалайз» криптовалют в России?

– Отношения российских властей с криптовалютами напоминают остросюжетную мелодраму. В 2014-2015 годах хотели запретить и всех арестовывать. Потом риторика сменилась с запретительной на более созидательную, на днях снова зашла речь о регулировании майнинга, введении ограничений с целью защиты интересов физических лиц. Будет хорошо, если в России проработают мягкую регуляторную базу для криптовалют, введя налоговую амнистию лет на 15 для криптовалютного бизнеса и создав соответствующие условия, потому что это единственный шанс на то, чтобы индустрия активно развивалась в этой стране. 

- Криптовалюты (в частности ethereum)  – действительно инструмент для преодоления санкций?

– Да, технически криптовалюты можно использовать с этой целью, однако на практике возникнет много сопутствующих проблем, которые сделают саму идею нежизнеспособной. 

- Российское государство способно взять криптовалюты под контроль?

– Без комментариев.

Николай Нелюбин, специально для «Фонтанки.ру»


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комментарии пользователей (3)
Muslimgauze
13 октября 2017 г. 18:56
ТеКС: предолжены к реализации биткоины были действительно иностранцем, в отличие от российской подделки от жителя Коломны
ТеКС
13 октября 2017 г. 18:50
"Фонтань" сначало разъясните ,а чей "биткоин" ваще?))) "Ты чьих будешь? Чей холоп, спрашиваю!?"(с)))
mc guber
13 октября 2017 г. 18:46
«...российский криптовалютный аналог, ethereum,...» Редактор Фонтанки, вы вообще существуете, чтобы такой бред пропускать?!
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