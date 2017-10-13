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13.10.2017 16:47

Нацбанк Украины запретил хождение в стране двухсотрублёвок с Севастополем

Национальный банк Украины запретил банкам, их филиалам и отделениям осуществлять кассовые, в том числе валютно-обменные, операции с банкнотами и монетами российского Центробанка, на которых изображены объекты, находящиеся на "оккупированной Россией территории". Об этом 13 октября сообщает пресс-служба НБУ.

В частности, запрет касается на денежные единицы РФ с изображением карт, символов, зданий, памятников, памятников археологии, архитектуры, истории, пейзажей и любых других объектов, расположенных на оккупированных Россией административно-территориальных единицах Украины; а также те, которые содержат тексты, касающиеся российской оккупации украинской территории.

Как сообщается, запрет распространяется также на операции, осуществляемые во время покупки/продажи наличной иностранной валюты между банками.

Финучреждениям и "Укрпочте" запрещено во время осуществления либо выплаты переводов принимать (выдавать) запрещенные банкноты и монеты.

Постановление вступает в силу с 17 октября 2017 года.

Накануне, 12 октября в России поступили в обращение новые банкноты номиналом 200 и 2000 рублей. На зеленой банкноте номиналом 200 рублей изображены символы Севастополя: на лицевой стороне – изображение памятника затопленным кораблям, на оборотной – вид на Херсонес Таврический. На банкноте номиналом 2000 рублей изображен Владивосток.


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ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
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