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13.10.2017 16:40

Земан отказался извиняться за слова о потерянном для Украины Крыме

Президент Чехии Милош Земан отказался извиняться за свои слова о потерянном для Украины Крыме.

Об этом сообщает "Лента.ру" со ссылкой на его интервью изданию Prague Daily Monitor.

Глава государства отметил, что он высказывал свое личное мнение и никогда не приносит извинения за свое мнение. «Крым принадлежит России, и я не могу представить ни одно русское правительство, которое бы отказалось от Крыма», — приводит издание слова Земана.

12 октября премьер-министр Украины Владимир Гройсман, комментируя слова Земана о том, что потеря Украиной Крыма — «завершенное дело», заявил, что «здоровый человек никогда такого не заявит». «А психически больной — возможно», — добавил Гройсман. В тот же день депутат Верховной рады Леонид Емец называл Земана подлюкой; другой парламентарий Борислав Береза написал в соцсети, что Земан — феерический мерзавец; вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко обвинила чешского политика в чудовищном цинизме.

11 октября президент Украины Петр Порошенко, выступая в Парламентской ассамблее Совета Европы, отказался обсуждать предположение Земана о возможных компенсациях Киеву за Крым со стороны Москвы. По его словам, вопрос о статусе региона еще не закрыт.

Земан высказался о статусе Крыма также в Страсбурге, но днём раньше, 10 октября. По его мнению, полуостров для Украины уже потерян, а попытки его возвращения могут привести к европейской войне. Он отметил, что Москва могла бы чем-то возместить ущерб Киеву — в финансовой форме, нефтью или газом.

Высказывания президента Чехии Милоша Земана об окончательной утрате Украиной Крыма и возможной компенсации со стороны Москвы — это часть развернувшейся в Европе полемики. Об этом в пятницу, 13 октября, сказал журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Речь идет о, скажем так, внутриевропейской дискуссии. Мы, конечно, весьма уважаем очень авторитетного европейского политика Земана, у которого, как вы знаете, давние добрые отношения с президентом [Владимиром] Путиным, это первое. Второе: да, мы наблюдаем за внутриевропейской дискуссией, которая ведется в этой связи, и в том числе обратили внимание на недавнее заявление президента Земана», — заявил представитель Кремля.


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