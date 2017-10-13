Райффайзенбанк закрыл все отделения в России, включая Петербург, из-за звонка о бомбе

Все отделения Райффайзенбанка по всей России, включая Петербург, закрыты днем 13 октября.

Сообщение о временном закрытии банка появилось на официальном сайте организации. В нем говорится, что в кредитное учреждение поступила информация о минировании без указания конкретного отделения.

«Мы приняли решение о проведении краткосрочной эвакуации с одновременной проверкой всех офисов банка, включая колл-центр. Мы рассчитываем завершить проверку в кратчайшие сроки», – предупреждают сотрудники Райффайзенбанка.

Как сообщили «Фонтанке» читатели, полиция около четырех часов дня работала в отделении на Малом проспекте Васильевского острова. По информации нашего издания, в Росгвардию от банка запрос не поступал.