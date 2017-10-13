Setl City возвела фундамент второго детского сада в ЖК «Чистое небо»

Setl City приступила к основному этапу строительства второго детского сада в ЖК «Чистое небо», который компания возводит в Приморском районе. Уже залита фундаментная плита. Проектом предусмотрено строительство бассейна.

Детский сад с бассейном рассчитан на 190 малышей. В трехэтажном здании общей площадью 5,3 тыс. кв. м спроектированы залы для музыкальных, учебных и физкультурных занятий, пищеблок. Во дворе будут оборудованы зоны игровых и спортивных площадок, в том числе для подвижных игр и занятий гимнастикой, а также велодорожка.

Напомним, что в ЖК «Чистое небо», эксклюзивным брокером которого является «Петербургская Недвижимость», завершается строительство первого детского сада, рассчитанного на 190 малышей. Он будет введен в эксплуатацию уже этой осенью.

ЖК «Чистое небо» возводится в Приморском районе в нескольких минутах езды от станции метро «Комендантский проспект». Это современный городской квартал комфорт-класса. Уже сданы дома первой и второй очереди.

Во дворах благоустроены зоны отдыха, оборудованные детские игровые площадки, спортивные площадки с тренажерами, футбольным полем, теннисными столами.

Всего в жилом комплексе будет построено 8 детских садов и 4 школы – проектная документация на первую школу в настоящее время проходит государственную экспертизу.

Setl City также приступила к разработке проектной документации на строительство еще одной школы, рассчитанной на 1100 мест с двумя бассейнами.

Справка о компании Setl City

Справка о компании «Петербургская Недвижимость»