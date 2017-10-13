Госдуме предложат омолодить уголовную ответственность до 12 лет

В Государственной думе готовятся изменения в Уголовный кодекс РФ. Как сообщают 13 октября федеральные СМИ, нововведения коснутся снижения возраста уголовной ответственности за особо тяжкие преступления.

Автором проекта стал первый зампредседателя думского комитета по развитию гражданского общества Иван Сухарев. На данный момент по закону уголовная ответственность наступает с 16 и 14 лет – в зависимости от тяжести совершённого преступления.

Инициаторы проекта хотят снизить планку до 12 лет в контексте особо тяжких деяний – убийство с особой жестокостью, преступления террористического характера и другие. По словам Сухарева, в последнее время всё чаще становится известно о преступлениях, совершённых несовершеннолетними. Поэтому порог ответственности необходимо снизить.