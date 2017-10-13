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Общество
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13.10.2017 16:21
7 Комментариев

Госдуме предложат омолодить уголовную ответственность до 12 лет

В Государственной думе готовятся изменения в Уголовный кодекс РФ. Как сообщают 13 октября федеральные СМИ, нововведения коснутся снижения возраста уголовной ответственности за особо тяжкие преступления.

Автором проекта стал первый зампредседателя думского комитета по развитию гражданского общества Иван Сухарев. На данный момент по закону уголовная ответственность наступает с 16 и 14 лет – в зависимости от тяжести совершённого преступления.

Инициаторы проекта хотят снизить планку до 12 лет в контексте особо тяжких деяний – убийство с особой жестокостью, преступления террористического характера и другие. По словам Сухарева, в последнее время всё чаще становится известно о преступлениях, совершённых несовершеннолетними. Поэтому порог ответственности необходимо снизить.


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комментарии пользователей (7)
Werona
13 октября 2017 г. 18:51
ZlobnGnom:
Там в этом чудном проекте есть маленькая такая фразочка "за участие в уличных беспорядках".....
В вот это настораживает.Ну,если какой-нибудь детонька-придурок ножичек под бок кому-нибудь не сунет.
ZlobnGnom
13 октября 2017 г. 18:42
Там в этом чудном проекте есть маленькая такая фразочка "за участие в уличных беспорядках"..... Собссна из-за этой фразочки и примут этот чудесный закон,а изнасилование это предлог
serg1956
13 октября 2017 г. 18:41
Давно пора
Werona
13 октября 2017 г. 18:40
Давно так думаю. Никогда не считала себя кровожадной,но насилующий,убивающий,издевающийся над слабыми мерзавец вполне себе достоин того,чтобы оградить от него общество. Ничего хорошего в любом случае из такого существа не вырастет. Есть,знаете ли,премерзкие дети и пакостные старики.
математик
13 октября 2017 г. 18:22
детские тюрьмы самые жестокие. 12 лет плюс скажем 6 лет: за порогом тюрьмы, на выходе18 летний — кем он будет?
СМИ2
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