Переезд в Кресты-2 начнется 1 декабря

Стала известна дата переезда арестантов в новый следственный изолятор Петербурга. Первыми покинут привычное прибежище поселенцы Крестов, просуществовавших 125 лет.

Как стало известно «Фонтанке» в пятницу, 13 октября, управление федеральной службы исполнения наказаний Петербурга и области назначило ввод колпинского СИЗО в эксплуатацию на 1 декабря 2017 года. С этой же даты начнется заселение. Пионером суждено стать контингенту следственного изолятора «Кресты» на Арсенальной набережной, вмещающего 1150 человек. Арестанты получат по семь квадратных метров на каждого, изолированные санузлы, цифровую систему охраны и, возможно, усиленное питание.

По данным «Фонтанки», переезд Крестов в Кресты-2 продлится две недели, до 15 декабря. Другие следственные изоляторы пока работают в прежнем режиме.

После переселения Кресты перестанут функционировать как пенитенциарное учреждение. Открытые в 1892 году, они имели статус одиночной тюрьмы, центральной пересыльной тюрьмы («централ»), лагеря принудительных работ.

Кресты-2 стоимостью 12 млрд рублей вводят в эксплуатацию через десять лет после начала строительства. Сроки неоднократно сдвигались с 2013 года. Ключевые фигуры проекта находятся под следствием. Глава генподрядчика ГСК Виктор Кудрин обвиняется в растрате и мошенничестве на 100 млн рублей и находится у себя дома под охраной, директор генсубподрядчика «Петроинвест» Руслан Хамхоков получил статью по даче взяток на 350 млн рублей. Предполагаемый взяткополучатель, замначальника УФСИН Сергей Мойсеенко обвиняется также в организации убийства своего подчиненного Чернова. Столичный куратор Крестов-2, замначальника ФСИН Олег Коршунов задержан по делу о растрате в связи с другими контрактами ведомства.