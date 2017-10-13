В Петербурге «Лента» штурмует двадцатку

Торговая сеть «Лента» 13 октября открыла два новых магазина в Северной столице.

Еще одна «Лента» площадью 911 квадратный метр (половину занимает торговое пространство) открылась на Костромском проспекте, 24А. Одновременно с этим супермаркетом открылась «Лента» и на Бестужевской улице, 10. Её площадь вполовину больше. Оба сумермаркета будут работать с 8 до 23.

«Новые магазины стали восемнадцатым и девятнадцатым супермаркетами, открытыми «Лентой» в этом году. С открытием супермаркетов в Петербурге компания увеличила сеть до 201 гипермаркета в 79 городах России и 67 супермаркетов в Москве, Петербурге, Новосибирске, Екатеринбурге и Центральном регионе», – отмечают представители компании.

К слову, ровно год назад стало известно о намерениях «Ленты» купить бизнес финской сети гипермаркетов «К-руока». Сети досталось в общей сложности 10 гипермаркетов и один супермаркет «К-руока» в Северной столице и Ленинградской области.

Другие торговые сети тоже прекратили буксовать после кризиса. «Фонтанка» уже писала об экспериментах ритейлеров в рамках онлайн-торговли .

Кроме того, ряд петербургских сетей на данный момент смогли нарастить оборот и начали восстанавливаться после 2014 года. В первую очередь это касается продавцов детских товаров, чьи обороты в прошлом году удалось нарастить на 15, а то и на все 100%.