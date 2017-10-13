Суд отменил штраф несовершеннолетней за митинг 12 июня на Марсовом

Петроградский районный суд отменил постановление комиссии по делам несовершеннолетних (КДН), оштрафовавшей 16-летнюю Екатерину Шнуренко за участие в акции 12 июня на Марсовом поле.

Как сообщил «Фонтанке» представляющий интересы Екатерины адвокат Кирилл Карамышев, материалы об административном правонарушении направлены обратно в комиссию.

«Основанием для отмены постановления послужили значительные процессуальные нарушения, допущенные сотрудниками полиции при составлении протокола, которые комиссия по делам несовершеннолетних проигнорировала», – отметил Кирилл Карамышев. Как объяснил адвокат, КДН, видимо, направит материалы обратно в полицию для устранения нарушений, и административное дело в результате будет прекращено.

Напомним, 16-летняя Екатерина Шнуренко была оштрафована комиссией по делам несовершеннолетних Петроградского района на основании материалов полиции, которая посчитала, что Шнуренко участвовала в несанкционированной акции 12 июня на Марсовом поле. Как отмечает адвокат Карамышев, документы содержали серьезные процессуальные нарушения: например, протокол об административном правонарушении был составлен в отсутствие законного представителя несовершеннолетней.