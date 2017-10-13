Из-за ремонта Пантелеймоновского моста движение по Фонтанке ограничат на 9 дней

Несколько дней в октябре движение по Фонтанке будет заканчиваться у Михайловского замка — ГБУ «Мостотрест» хочет перекрасить Пантелеймоновский мост.

Как сообщает учреждение, работы начнутся в 8 утра 16 октября и продлятся до шести вечера 20 числа. На следующий день утром бригада маляров снова перекроет движение, на три дня – до 6 вечера 24 октября. 25 работы возобновятся в 08:00 и окончательно будут завершены в полночь 27 октября. Красить «Мостотрест» будет металлические конструкции и элементы свода.

Напомним, на ремонт трех мостов — Пантелеймоновского, Мало-Конюшенного и Театрального — ГБУ потратит 33 миллиона рублей. Все работы должны быть завершены до Нового года.

Мост длиной 23 метра через Фонтанку от набережной реки Мойки до улицы Пестеля был построен в 1725-26 годах по проекту инженера Хармана фан Болеса. Он украшен в стиле русского классицизма.