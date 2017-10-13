В Комстрое снова сменился первый заместитель председателя

Из комитета по строительству Петербурга ушел и.о. первого зампредседателя Игорь Шикалов. В последние полгода он исполнял обязанности сразу двух заместителей.

Как стало известно «Фонтанке», Игорь Шикалов покинул комитет 18 сентября, при этом Комстрой фактически лишился сразу двух замов. С апреля 2016-го он курировал проектно-изыскательские работы, а с апреля 2017 года к этому добавились еще и функции первого зама, который занимался строительно-монтажными работами. Исполняющими обязанности на данный момент являются главы соответствующих управлений: Олеся Солодкая (начальник управления нормативно-методического обеспечения и координации проектно-изыскательских работ) и Юрий Забашта (начальник управления капстроительства, реконструкции и инженерного обеспечения).

По словам самого Шикалова, он ушел по собственному желанию, проработав в комитете более 10 лет. При этом нельзя не отметить, что его увольнение произошло на фоне постоянных претензий со стороны губернатора в отношении освоения бюджета комитетом. В последний раз глава города отчитал руководство ведомства на правительственном заседании 10 октября. На данный момент адресная программа комитета исполнена чуть более, чем на четверть.