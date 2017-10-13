Одна в поле - не мойка

Еще
18:48 17.10.2017
Новость часа
18:01
«Нарвская» закрыта на вход и выход
Пришлите свою новость!
18:30
Жители Васильевского останутся без горячей воды на день
18:12
На Героев автомобиль не пропустил троллейбус
18:06
Директор ярославского интерната, которая якобы издевалась над воспитанниками, уволена
18:01
«Нарвская» закрыта на вход и выход
17:52
На Первомайской ТЭЦ выбирают папу римского
17:45
Страховщик завершил обязательные выплаты родственникам погибших в катастрофе А321 над Синаем
17:42
Обвиняемый в мошенничестве Валерий Израйлит останется под стражей до конца декабря
17:23
Росгвардия приобретет щиты со встроенным электрошокером
16:43
«Автово» открыли после проверки
16:42
Генпрокуратура РФ признала нежелательными еще 11 организаций
16:42
К годовщине революции Эрмитаж выставит броневик и покраснеет
16:34
На Урале создадут филиал Эрмитажа за 455 млн рублей
16:12
Подразделения по борьбе с экстремизмом МВД готовятся к сокращениям
15:56
Станция метро "Автово" закрыта для пассажиров
15:50
УФАС приостановило конкурс на меблировку «Невской ратуши»
15:45
Стало известно, сколько стоит покурить на борту «Победы»
15:40
Белорусское правосудие закрыло процесс над священником из Ленобласти, обвиняемым в сутенерстве
15:35
СМИ: В служебном помещении Домодедово нашли ножи, экстремистскую книжку и нелегалов
15:08
В Петербурге южанина посадили на 19 лет за двойное убийство и кражу
14:52
«Зеркала» пиратских сайтов будут блокировать за сутки
14:48
Росреестр: В Петербурге стали заключать больше договоров долевого участия
14:42
СМИ: 90% звонков о «минировании» поступили с Украины
14:34
СК: «ВИМ-Авиа» полтора года банкротили преднамеренно
14:32
Разрешение на строительство жилого дома на Ропшинской, 10, приостановлено
14:18
Петербуржец арестован по делу о смертельном наезде
14:15
«Балтстрой» хочет взыскать с дирекции Минкульта 154 млн рублей
14:05
В России предложили лишать родительских прав за вовлечение детей в секты
14:01
ФСБ задержала вербовщицу террористов на границе с Грузией
13:54
Правительство решило избавить кредитных заёмщиков от долговой кабалы
13:48
Очевидцы: Приток Охты превратили в мыльный поток
13:44
Медведев заявил о создании инновационного комплекса в Петербурге
13:29
За травмированного на квадроцикле ребенка в Петербурге наказали педагогов
13:24
Медведев предлагает упростить валютное регулирование
13:16
«Пионерская» открыта после проверки
13:15
Ураган «Офелия» умрёт на подступах к Петербургу
13:01
В МВД предложили наказывать учителей за участвующих в митингах школьников
12:56
ФАС: Роботы создали на торгах картель
12:51
Двоих приезжих обвиняют в изнасиловании девушки во дворах на Будапештской
12:45
Петербургский Россельхознадзор сжёг полтора центнера санкционки
12:37
Минкомсвязь хочет сократить срок хранения данных по «пакету Яровой»
12:33
В Петербурге подросток ударил отца ножом
12:24
СМИ узнали, как работала петербургская «фабрика троллей» на американских выборах
12:20
Петербургский Упсала-Цирк и американский Bread and Puppet Theater покажут совместную социокультурную постановку
12:16
В Петербурге главбуху за присвоение 4 млн дали условный срок
12:12
Отец мальчика, ехавшего 140 по КАД, наказан за жизнь детей в машине
12:07
Мосгорсуд заблокировал сайты с книгами
11:56
Европейский университет снова подал документы на получение образовательной лицензии
11:50
ЕСПЧ не нашёл политики в деле «Ив Роше», по которому осудили Навальных
11:40
Президент РФ впервые заговорил о соплатежах в здравоохранении
11:34
Нефтяники жалуются Медведеву на Сечина
11:28
Водитель маршрутки ответит перед судом за насмерть сбитую петербурженку
11:23
КС ограничил силу постановлений Верховного суда
11:11
Семь вузов Петербурга вошли в топ-300 по развивающейся Европе и Азии
10:59
Поклонская: Фонд кино проверяет «Матильду»
10:50
За прошедшие сутки в Ленобласти зафиксирован всплеск несчастий и убийств
10:44
ГИБДД нашла и наказала родителей ребенка, гнавшего по КАД на 140 км/ч
10:34
«Почта России»: Объем доставок из зарубежных интернет-магазинов вырос на 43%
10:18
Правительство внесло в Госдуму законопроект о контроле заграничных счетов физлиц
10:11
Замдиректора Северо-Западного Ростелекома выпустили из Крестов
10:07
«Пионерскую» проверили за десять минут
10:05
Сокуров пожертвует свой гонорар за творческий вечер питерской «Ночлежке»
10:00
Правительство разработало план подготовки к выборам президента России
09:56
Петербуржец, обманувший 22 клиентов турфирмы, отделался условным сроком
09:50
На Варфоломеевской нашли зарезанного мужчину
09:47
Жители Финляндии лепят первых снеговиков
09:46
Метро «Пионерская» закрыто на проверку
09:36
Запрет на снятие наличных с анонимных электронных кошельков внесен в Госдуму
09:29
ФСБ России доставила в Петербург ответственного за связь бутлегеров с силовиками
09:19
Ассанж объявил награду в €20 тыс. за данные об убийстве журналистки на Мальте
09:05
В Думу внесен законопроект об очередности погашения долгов по кредитам
Предыдущие новости
Архив материалов
Бизнес
Версия для печати
17.10.2017 16:15
10 Комментариев

Одна в поле - не мойка

У «Юбилейного» на проспекте Добролюбова взята в осаду автомойка. Клиентура отважена южанами и забором. Строение мешает амбициозному отелю, строительство которого инициировали Ротенберги.
Одна в поле - не мойка
Сергей Николаев/"Фонтанка.ру"

Одна в поле - не мойка

Девелоперская «Группа Ярд» строит апартамент-отель на проспекте Добролюбова. Соседство с крупной спортивно-концертной площадкой «Юбилейный» и будущим судебным кварталом обещает проекту светлое будущее. Помехой является соседняя автомойка, которую проект отеля не предполагает. И у ее владельцев есть действующий договор аренды с городом.

Автомойка у «Юбилейного» работала с 2006-го. Ею охотно пользовались работники структур «Газпрома», «Зенита» и СКА из офисов соседнего бизнес-центра «Арена-холл». Она прилегала к трехэтажному паркингу. В мае 2016-го Смольный приговорил его к сносу, одобрив концепцию радикального переустройства территории.

В январе 2017-го петербургская «Группа Ярд» получила разрешение на реконструкцию паркинга под апартамент-отель. «Ярд» выступил заказчиком и генподрядчиком, застройщиком – входящая в группу компания «Ялта».

В июле паркинг снесли. Проектом отеля, говорят, предусмотрен выезд из подземной парковки как раз в том месте, где стоит мойка. Она принадлежит компании «Карат» бизнесмена Антона Буренкова.

В августе к мойке, как горько шутят ее работники, пожаловали «молельные патрули». Ранними утрами подъезжали южане в количестве четырех-пяти человек, мешали проезду клиентов, вели профилактические беседы из серии «сюда не езжай, снег башка попадет». Дежурство не предполагало пауз, и в нужные часы визитеры раскладывали коврики и молились. Владельцы мойки вызывали полицию Петроградского района, та вмешивалась, дежурившие умеряли пыл. Потом потребность в них отпала. В ночь на 5 октября в непосредственной близости от моечных боксов появились бетонные стены. Оставался еще боковой въезд, но и его блокировали забором. С тех пор мойка не приняла ни одного клиента.

«Карат» обратился к бизнес-омбудсмену Александру Абросимову, который в железобетонных аргументах увидел попытку захвата участка. Компания арендует землю у города, договор заключен на неопределенное время. В 2015 году комитет имущественных отношений (КИО) попытался его расторгнуть за просрочку платежей, но стороны договорились. 13-й Арбитражный апелляционный суд в ноябре 2015-го утвердил мировое соглашение. В настоящее время, как сообщили в подведомственном КИО учреждении «Имущество Санкт-Петербурга», задолженности по аренде нет, договор с «Каратом» является действительным. По состоянию на 8 августа 2017 года земельный участок под мойкой состоит в схеме размещения нестационарных торговых объектов (НТО).

Владельцы мойки пытались убрать бетонный забор, но им помешали.

«Земля перед нашим зданием находится в пользовании «Юбилейного», он имеет право ею распоряжаться, – сказал «Фонтанке» Антон Буренков. – Я прекрасно понимаю, что соседство с мойкой не предусмотрено проектом отеля, и готов уйти, если со мной будут нормально общаться. Я за спортивное поведение. Можно было предложить здравую компенсацию, а не пугать клиентов бородатыми незнакомцами. Если не хотите компенсировать, «валите» меня через суды за нарушения. За лето мы пережили вал проверок, нарушений нет».

Автором идеи радикального переустройства территории на Добролюбова является ООО «СК "Юбилейный"». Компания управляет спорткомплексом. По данным СПАРК, ее учредителями в равных долях являются КИО и ООО «ХК "Динамо Санкт-Петербург"» – юрлицо одноименного хоккейного клуба. Он базируется в "Юбилейном", в молодежной команде играет сын Аркадия Ротенберга, совладелицей ХК «Динамо» является его давняя знакомая Наталья Скарлыгина, она же президент клуба. Спонсор ХК – банк «Северный морской путь», принадлежащий Аркадию Ротенбергу и его брату Борису.

В проекте близкой Ротенбергам компании по обустройству спортивно-культурного ядра вокруг «Юбилейного» было отведено место и гостинице. В беседе с «Фонтанкой» представители «Группы Ярд» сообщили, что автомойка не мешает реализации проекта апарт-отеля, а застройщиком выставлен забор только со стороны бокового въезда в здание.

«Он согласован с ГАТИ», – уточнили в компании. Земля непосредственно перед боксами находится в пользовании «Юбилейного», и соседство с ними забора хоть и выглядит нарочитым, но формально правил не нарушает. В комитете имущественных отношений «Фонтанке» пояснили:

«"Юбилейный" и "Карат" используют находящиеся у них в пользовании земельные участки на законных основаниях, – указано в ответе. – Компания вносит арендную плату в рамках заключенного с КИО договора, который на сегодняшний день является действующим. Мы не препятствуем «Карату» в осуществлении хозяйственной деятельности на участке. Препятствия в использовании участка со стороны третьих лиц комитет также не санкционировал. Кроме того, мы адресовали требования ДС «Юбилейный» обеспечивать доступ к павильону мойки "Карата"».

Впрочем, кажется, из ситуации найден выход. По информации КИО, комитет охраны памятников Петербурга и администрация Петроградского района сформировали предложения об исключении участка «Карата» из схемы размещения нестационарных торговых объектов «по причине его расположения в исторически ценном градоформирующем объекте, что противоречит требованиям режима зон охраны и положениям Закона Санкт-Петербурга».

 

КИО уведомит владельцев мойки о расторжении договора аренды, участок исключат из схемы размещения. До момента расторжения, подчеркнули в комитете, при возникновения препятствий в использовании участка со стороны третьих лиц «Карат» вправе самостоятельно защищать свои имущественные интересы в установленном законом порядке.

Александр Ермаков, «Фонтанка.ру»


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

добавить комментарий
Помните, что все дискуссии на сайте модерируются в соответствии с правилами блога. Если вы видите комментарий, нарушающий правила сайта, сообщайте о нем модераторам.
комментарии пользователей (10)
мухомор
17 октября 2017 г. 18:21
Вот уж кого не жалко. Само собой, когда эта мойка там появилась, это произошло не просто так. Не надо думать, что это простые ребята скинулись на ООО и отрыли мойку в очень удачном месте. Время поменялось, обстановка тоже. Вкусное место, заполученное мутными схемами оказалось нужнее браткам по круче чем автомойщики.
dddmmm
17 октября 2017 г. 18:06
"Бандитский Петербург" 2.0
mr_maxx
17 октября 2017 г. 17:52
Интересно, и почему говорят, что в России нет условий для ведения бизнеса? Вот Ротенбергам же никто не мешает — и забор пожалуйста, и абреков, и выкинут кого пожелают — только работайте,братья.
Карл Маркс
17 октября 2017 г. 17:38
Деньги собранные "Платоном" пошли в дело?
klonov
17 октября 2017 г. 17:27
Вот гаденыши, ничего не боятся )
СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
ООО «Терминал ресурс»
13.10.2017 19:33

ЖК «Образцовый квартал 3» получил аккредитацию еще одного банка

В начале октября 2017 года увеличилось количество банков, с которыми сотрудничает застройщик ООО «Терминал-Ресурс». У покупателей малоэтажного жилого комплекса «Образцовый квартал 3» появилась дополнительная возможность выбора. На этот раз им стал крупный универсальный коммерческий частный СМП Банк
ГК «Эталон»
11.10.2017 15:31

Аккредитованы два строящихся объекта компании «Эталон ЛенСпецСМУ»

ПАО «Промсвязьбанк» аккредитовал жилой комплекс Fusion и корпуса 4.5-1, 4.5-2, 8.2-1–8.2-4, 8.5-1 и 8.5-2 квартала «Галактика», застройщиком которых является АО «Эталон ЛенСпецСМУ»
ГК «УНИСТО Петросталь»
10.10.2017 13:26

ЖК «Тридевяткино царство» - лауреат премии CREDO-2017

Жилой комплекс «Тридевяткино царство» ГК «УНИСТО-Петросталь» одержал победу в номинации «Лучший строящийся комплекс в сегменте доступного жилья»
Материалы рубрики
Новости
Статьи
СК: «ВИМ-Авиа» полтора года банкротили преднамеренно
Нефтяники жалуются Медведеву на Сечина
«ЭР-Телеком» купил у Вексельберга ТКС «Нева»
Совладелец «Юлмарта» выплатит 405 млн рублей банку «Санкт-Петербург»
СМИ: Китайцы купят долю в «Роснефти» за 7,8 млрд евро
Медведев: Налоги для бизнеса повышать не будут
Авиакомпания Nordavia объединяется с Red Wings
Неуплата миллиарда рублей налогов довела главу «НСК-Монолит» до уголовного дела
Дуров ищет юристов для суда с ФСБ через «ВКонтакте»
«Ростех» готовит ответный иск к Siemens из-за турбин для Крыма
Заплати налоги дважды и спи спокойно
Одна в поле - не мойка
Как петербургский дальнобойщик решил «Платон» засудить
Как Смольный стартапы смотрел
Кузнечный хочет пойти по пути Елисеевского
Смольный разлучит магазин и рюмочную
К миллиардеру Костыгину пришли за миллиардом
Лоукостер «Азимут» сядет в Пулково
Демонтаж подогрел цены на «наружку»
ТЦ предписали стать эстетичней на миллиард
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Радиус курильщика

На Первомайской ТЭЦ выбирают папу римского

фото с сайта instagram.com

Жители Финляндии лепят первых снеговиков

Новости компаний
ООО «Терминал ресурс»
13.10.2017 19:33
ЖК «Образцовый квартал 3» получил аккредитацию еще одного банка
В начале октября 2017 года увеличилось количество банков, с которыми сотрудничает застройщик ООО «Терминал-Ресурс». У покупателей малоэтажного жилого комплекса «Образцовый квартал 3» появилась дополнительная возможность выбора. На этот раз им стал крупный универсальный коммерческий частный СМП Банк
ГК «Эталон»
11.10.2017 15:31
Аккредитованы два строящихся объекта компании «Эталон ЛенСпецСМУ»
ПАО «Промсвязьбанк» аккредитовал жилой комплекс Fusion и корпуса 4.5-1, 4.5-2, 8.2-1–8.2-4, 8.5-1 и 8.5-2 квартала «Галактика», застройщиком которых является АО «Эталон ЛенСпецСМУ»
ГК «УНИСТО Петросталь»
10.10.2017 13:26
ЖК «Тридевяткино царство» - лауреат премии CREDO-2017
Жилой комплекс «Тридевяткино царство» ГК «УНИСТО-Петросталь» одержал победу в номинации «Лучший строящийся комплекс в сегменте доступного жилья»
Холдинг Setl Group
10.10.2017 11:38
Setl Group поднялся в топ-200 крупнейших частных компаний России по версии Forbes
Холдинг Setl Group поднялся сразу на 24 позиции за год в рейтинге 200 крупнейших частных компаний России, опубликованном на сайте Forbes. Компании ранжировались по выручке, полученной в 2016 году
LEGENDA Intelligent Development
09.10.2017 16:05
ГК LEGENDA Intelligent Development получила кредитную линию
Международный банк Санкт-Петербурга предоставил группе компаний LEGENDA Intelligent Development кредитную линию на строительства жилого комплекса «LEGENDА Дальневосточного»
LEGENDA Intelligent Development
05.10.2017 13:03
Ипотека на коммерческие помещения Legenda стала еще доступнее
«Банк «Санкт-Петербург» продолжает снижать ипотечные ставки на коммерческую недвижимость в строящихся smart-комплексах LEGENDA
New Nordic Group
02.10.2017 11:35
Норвежская компания New Nordic Group запустила новый проект в Камбодже
Узнать детали о том, как инвестировать в жилье заграницей можно будет в октябре на выставке в СКК «Жилищный проект» (7-9 октября, СПБ), Экспофоруме «Ярмарка недвижимости» (27-29 октября СПб)
Деловые линии
27.09.2017 15:58
«Деловые Линии» пришли в Колпино
Перевозчик открыл новый терминал по адресу: поселок Тельмана, ул. Красноборская, дом 2. Офис будет принимать и выдавать грузы с максимальными габаритами до 9*2,4*2,4 м (длина*ширина*высота). Упаковать груз отправителю помогут прямо на терминале
ИКК «ГАРАНТ ИНТЕРНЭШНЛ»
22.09.2017 16:18
Консультация от ГАРАНТа: Беспроцентный заем организации от физического лица
Может ли физическое лицо, не являющееся сотрудником организации, дать беспроцентный заем этой организации, поясняет эксперт службы Правового консалтинга ГАРАНТ Руслан Габбасов
Строительная компания Л1
22.09.2017 10:24
ЖК «Граф Орлов» вошёл в число лучших
ЖК «Граф Орлов» вошел в ТОП-100 жилых комплексов России по версии журнала Forbes
© 2000-2017 Фонтанка.Ру
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.