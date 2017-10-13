Одна в поле - не мойка

У «Юбилейного» на проспекте Добролюбова взята в осаду автомойка. Клиентура отважена южанами и забором. Строение мешает амбициозному отелю, строительство которого инициировали Ротенберги.

Девелоперская «Группа Ярд» строит апартамент-отель на проспекте Добролюбова. Соседство с крупной спортивно-концертной площадкой «Юбилейный» и будущим судебным кварталом обещает проекту светлое будущее. Помехой является соседняя автомойка, которую проект отеля не предполагает. И у ее владельцев есть действующий договор аренды с городом.

Автомойка у «Юбилейного» работала с 2006-го. Ею охотно пользовались работники структур «Газпрома», «Зенита» и СКА из офисов соседнего бизнес-центра «Арена-холл». Она прилегала к трехэтажному паркингу. В мае 2016-го Смольный приговорил его к сносу, одобрив концепцию радикального переустройства территории.

В январе 2017-го петербургская «Группа Ярд» получила разрешение на реконструкцию паркинга под апартамент-отель. «Ярд» выступил заказчиком и генподрядчиком, застройщиком – входящая в группу компания «Ялта».

В июле паркинг снесли. Проектом отеля, говорят, предусмотрен выезд из подземной парковки как раз в том месте, где стоит мойка. Она принадлежит компании «Карат» бизнесмена Антона Буренкова.

В августе к мойке, как горько шутят ее работники, пожаловали «молельные патрули». Ранними утрами подъезжали южане в количестве четырех-пяти человек, мешали проезду клиентов, вели профилактические беседы из серии «сюда не езжай, снег башка попадет». Дежурство не предполагало пауз, и в нужные часы визитеры раскладывали коврики и молились. Владельцы мойки вызывали полицию Петроградского района, та вмешивалась, дежурившие умеряли пыл. Потом потребность в них отпала. В ночь на 5 октября в непосредственной близости от моечных боксов появились бетонные стены. Оставался еще боковой въезд, но и его блокировали забором. С тех пор мойка не приняла ни одного клиента.

«Карат» обратился к бизнес-омбудсмену Александру Абросимову, который в железобетонных аргументах увидел попытку захвата участка. Компания арендует землю у города, договор заключен на неопределенное время. В 2015 году комитет имущественных отношений (КИО) попытался его расторгнуть за просрочку платежей, но стороны договорились. 13-й Арбитражный апелляционный суд в ноябре 2015-го утвердил мировое соглашение. В настоящее время, как сообщили в подведомственном КИО учреждении «Имущество Санкт-Петербурга», задолженности по аренде нет, договор с «Каратом» является действительным. По состоянию на 8 августа 2017 года земельный участок под мойкой состоит в схеме размещения нестационарных торговых объектов (НТО).

Владельцы мойки пытались убрать бетонный забор, но им помешали.

«Земля перед нашим зданием находится в пользовании «Юбилейного», он имеет право ею распоряжаться, – сказал «Фонтанке» Антон Буренков. – Я прекрасно понимаю, что соседство с мойкой не предусмотрено проектом отеля, и готов уйти, если со мной будут нормально общаться. Я за спортивное поведение. Можно было предложить здравую компенсацию, а не пугать клиентов бородатыми незнакомцами. Если не хотите компенсировать, «валите» меня через суды за нарушения. За лето мы пережили вал проверок, нарушений нет».

Автором идеи радикального переустройства территории на Добролюбова является ООО «СК "Юбилейный"». Компания управляет спорткомплексом. По данным СПАРК, ее учредителями в равных долях являются КИО и ООО «ХК "Динамо Санкт-Петербург"» – юрлицо одноименного хоккейного клуба. Он базируется в "Юбилейном", в молодежной команде играет сын Аркадия Ротенберга, совладелицей ХК «Динамо» является его давняя знакомая Наталья Скарлыгина, она же президент клуба. Спонсор ХК – банк «Северный морской путь», принадлежащий Аркадию Ротенбергу и его брату Борису.

В проекте близкой Ротенбергам компании по обустройству спортивно-культурного ядра вокруг «Юбилейного» было отведено место и гостинице. В беседе с «Фонтанкой» представители «Группы Ярд» сообщили, что автомойка не мешает реализации проекта апарт-отеля, а застройщиком выставлен забор только со стороны бокового въезда в здание.

«Он согласован с ГАТИ», – уточнили в компании. Земля непосредственно перед боксами находится в пользовании «Юбилейного», и соседство с ними забора хоть и выглядит нарочитым, но формально правил не нарушает. В комитете имущественных отношений «Фонтанке» пояснили:

«"Юбилейный" и "Карат" используют находящиеся у них в пользовании земельные участки на законных основаниях, – указано в ответе. – Компания вносит арендную плату в рамках заключенного с КИО договора, который на сегодняшний день является действующим. Мы не препятствуем «Карату» в осуществлении хозяйственной деятельности на участке. Препятствия в использовании участка со стороны третьих лиц комитет также не санкционировал. Кроме того, мы адресовали требования ДС «Юбилейный» обеспечивать доступ к павильону мойки "Карата"».

Впрочем, кажется, из ситуации найден выход. По информации КИО, комитет охраны памятников Петербурга и администрация Петроградского района сформировали предложения об исключении участка «Карата» из схемы размещения нестационарных торговых объектов «по причине его расположения в исторически ценном градоформирующем объекте, что противоречит требованиям режима зон охраны и положениям Закона Санкт-Петербурга».

КИО уведомит владельцев мойки о расторжении договора аренды, участок исключат из схемы размещения. До момента расторжения, подчеркнули в комитете, при возникновения препятствий в использовании участка со стороны третьих лиц «Карат» вправе самостоятельно защищать свои имущественные интересы в установленном законом порядке.

Александр Ермаков, «Фонтанка.ру»