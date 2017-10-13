За 9 месяцев в России выполнено рекордное количество полётов. Чаще за рубеж

Больше миллиона полетов было совершено в воздушном пространстве России с января по октябрь 2017 года. В последний раз небо так активно использовалось три года назад.

Как сообщает пресс-служба Росавиации 13 октября, за девять месяцев этого года отечественные и зарубежные авиакомпании выполнили 1 155 234 полёта. Это на 3% больше рекорда, который был зафиксирован за аналогичный период 2014 года. А по сравнению с прошлым годом рост и вовсе составил более 8%.

Чаще всего авиакомпании летали за границу – почти 595 628 международных рейсов, что почти на 14% больше, чем за 9 месяцев прошлого года. Количество же внутренних полётов составило 560 тысяч. Что также больше прошлогоднего показателя, но только на 3%. С начала года зафиксирован и суточный рекорд полетов – 25 августа было совершено 5363 полёта. Предыдущий максимум был в 2015 году и составлял 5172 полёта в сутки.

Напомним, ранее сообщалось, что российские авиакомпании с начала года перевезли более 80 млн пассажиров.