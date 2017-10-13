Страдающее Средневековье: петербургский вариант

Средневековые гравюры и миниатюры обретают новую жизнь на просторах Интернета. Тысячи людей по всему миру создают на их основе картинки-мемы с забавными сюжетами и подписями. "Фонтанка" составила свою подборку.

Творения Босха, Пиранези, Дюрера и многочисленных безымянных мастеров средневековой гравюры и миниатюры набирают десятки тысяч лайков и расходятся по просторам глобальной сети в качестве интернет-мемов (интернет-мем – от англ. "Internet meme" — медиаобъект, то есть объект, создаваемый электронными средствами коммуникации, как правило, остроумного и иронического содержания, который приобретает сетевую популярность, распространяясь в Интернете посредством социальных сетей, форумов, блогов и мессенджеров – прим. ред.).

"Фонтанка" решила разобраться, как создаются "средневековые мемы", и в чем причина такой бешенной популярности средневекового искусства среди современных интернет-пользователей.

Страдающее Средневековье

В сети день ото дня множатся сообщества, в которых ценители хорошего и часто довольно жесткого юмора делятся своими творениями, созданными на основе произведений средневекового искусства. Об этом уже пишут известные британские таблоиды, а искусствоведы рассуждают как о феномене. Технически на создание подобных картинок с подписями уходит не больше минуты: в Интернете полно разнообразных онлайн-редакторов и генераторов мемов.

В рунете наиболее известные сообщества «средневековых юмористов» – это twitter-аккаунт «Средневековые реакции», а также «Страдающее Средневековье», паблик «ВКонтакте», представленный также и в других социальных сетях. По словам администратора этого сообщества Константина Мефтахудинова, «Страдающее Средневековье» появилось в сети около пяти лет назад и было названо «страдающим» из-за страданий, которые испытывали студенты-историки на одном из семинаров по истории Средних веков.

Многие картинки-мемы с точки зрения сюжета и подписей – на грани фола. Средневековые авторы не стеснялись изображать всевозможные пороки человека довольно наглядным образом. Да и к религиозным сюжетам относились специфически.

«Когда к нам только-только пришла популярность, одно издание опубликовало наши работы, а потом удалило эту публикацию, – вспоминает собеседник «Фонтанки», – Всегда найдутся возмущенные, но, к счастью, ничем серьезным это не заканчивается», – рассказывает администратор паблика.

Средневековая монетизация

«Наш паблик – это не основная работа», – уточняет Константин Мефтахудинов, – Но приятные приработки дает», – добавляет он. Доходы их невелики, но за последнее время они внезапно и заметно выросли.

В "хороший месяц" создатели паблика могут заработать сумму, сравнимую со стоимостью аренды квартиры в центре Москвы. «Такие времена наступили для нас не так давно, и оценивать наш доход пока рано, готов поговорить об этом через месяц-другой», – сообщает администратор популярного паблика.

Церковь и юмор

В чем секрет популярности средневковых сюжетов? По мнению историка-медиевиста и искусствоведа Ольги Караськовой, все дело в том, что средневековые авторы, если бы жили в наши дни, вполне могли бы конкурировать с создателями паблика в деле генерации очень успешных мемов.

«Вспомните Босха. Это классический создатель мемов. Он вдохновлялся так называемыми маргиналиями – рассказывает историк. (Маргиналии – рисунки, часто комического или фантасмагорического содержания на полях древних книг и рукописей,– прим. ред.). «В книге мог быть рисунок Девы Марии, а на полях какие-нибудь зайцы, которые отрубают головы людям», – поясняет собеседница «Фонтанки», – Ничего удивительного. Эпоха была такая».

«Церковь относилась к такому творчеству по-разному», – отмечает Ольга Караськова. – «В Средневековье был пост, но мог быть и карнавал. Человек находил время для духовного роста, и, так сказать, для «телесного низа».

«Проблема в том, что сейчас в России очень много людей, которые желают и готовы оскорбляться по любому поводу», – отмечает эксперт, а потом добавляет: «Есть мнение, что Россия сейчас как раз погружается в Средневековье, но это тема для отдельного серьезного разговора».

Полную версию интервью с Константином Мефтахудиновым и Ольгой Караськовой смотрите на официальном канале "Фонтанки" на YouTube здесь.

Даниил Ширяев, специально для "Фонтанки.ру"