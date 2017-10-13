За трагедию на Петровском доке спросили с чиновников и музея

Падение пенсионера с внуком с Петровского дока в Кронштадте положило начало череде служебных проверок. Как сообщает петербургская прокуратура 13 октября, за то, что мальчик с дедушкой оказались на опасной территории, спросят с районной администрации.

По результатам прокурорской проверки в адрес главы администрации Кронштадтского района внесено представление с требованием организовать охрану объекта и установить ограждение. Дело в том, что дед с внуком попали на опасную территорию, поскольку она не была огорожена забором. Несмотря на то, что объект не используется как экспозиционный и не предназначен для посещения в связи с ухудшением его состояния. Кроме того, прокуроры потребовали у местных чиновников привлечь виновных должностных лиц к ответственности. Ими, по всей видимости, могут стать представители Музея истории Кронштадта, которые следили за доком и на чьих плечах лежала обязанность привести его в должный вид.

Местные чиновники, в свою очередь, рассказали «Фонтанке», что они тоже начали служебную проверку.

«Её результатом станет привлечение виновных к дисциплинарной ответственности, вплоть до расторжения трудовых договоров по инициативе работодателя», – отмечают в кронштадтской администрации.

До конца октября, подчёркивают местные власти, по всему периметру Петровского дока будут установлены временное ограждение и аншлаги, предупреждающие об опасности. Этот вопрос районный глава взял под личный контроль.

Помимо прочего, в администрации рассказывают, что еще два года назад чиновники неоднократно указывали руководству Музея истории Кронштадта на необходимость установки забора по всему периметру объекта повышенной опасности. Музею на это выделяли необходимое финансирование.

Последний раз протокольное поручение по завершению ограждения дока по всему периметру было дано директору музея в сентябре этого года. Указания реализованы не были.

Директор музея Евгений Гришко комментировать ситуацию и беседовать с «Фонтанкой» отказался.

Напомним, в Петербурге возбуждено уголовное дело по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности». По версии следствия, 7 октября 57-летний местный житель пошел на прогулку со своим внуком девяти лет. Он решил показать ему Петровский док, место своей прежней работы. В ходе импровизированной экскурсии оба упали на дно дока. Известно, что пенсионер находился под действием алкоголя.