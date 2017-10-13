В Британии бывшим сидельцам хотят запретить алкоголь, карты и Интернет

В Великобритании могут запретить бывшим заключённым употреблять алкоголь, играть в азартные игры и пользоваться Интернетом.

С таким предложением выступил министр пробации Сэм Гим, сообщает Independent.

По мнению министра пробации Соединенного Королевства, введение этих ограничений позволит освободившимся из тюрем людям избежать совершения новых правонарушений. Сэм Гим также считает, что эти меры помогут обеспечить более «интенсивную реабилитацию» бывших заключенных. Следить за соблюдением ограничений будут офицеры службы пробации.

В настоящее время в их обязанности входит работа с гражданами, освободившимися из заключения, а также с правонарушителями, которые по решению суда приговорены к условному сроку.

По информации СМИ, минувшим летом количество заключенных в тюрьмах Великобритании выросло до рекордных 86 тысяч человек. К марту 2022 года их численность может достичь 88 тысяч, считают эксперты.