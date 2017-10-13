Ударить спиртом по рутению-106

"Смазывайте лица и мебель спиртом и закрывайте форточки — город накрыло радиоактивное облако", - пишут друг другу в соцсетях жители Санкт-Петербурга. Росатом и синоптики обнаружили в воздухе изотоп рутений-106.

Системы радиационного мониторинга Росгидромета зафиксировали в Санкт-Петербурге концентрацию изотопа рутений-106. Росатом называет её ничтожной, но в соцсетях и мессенджерах уже бродит страшилка со списком рекомендаций на случай радиоактивного апокалипсиса. Главный элемент защиты вполне вписывается в пятничные российские реалии — это спирт.

«Петербург накрыло радиоактивное облако из Европы. СМИ молчат, никто ничего не скажет официально. Протирайте мебель и лица спиртом, форточки не открывайте, детей гулять не отпускайте. Передайте всем знакомым», – пишут в соцсетях и мессенджерах родители в школах и детских садах.

«Радиоактивное облако надвигается. Из дома не выходить. Протирать лицо спиртом», – рассылают друг другу пользователи «ВКонтакте».

Всё можно было бы списать на интернет-страшилку, но Росгидромет и Росатом действительно заявили о появлении в Петербурге рутения-106 – неустойчивого радионуклида с периодом распада около года. Это значительно дольше, чем у других нестабильных изотопов, у которых этот срок исчисляется в секундах или даже долях секунды.

«Данные, полученные из cистемы радиационного мониторинга Росгидромета, свидетельствуют о том, что в пробах аэрозолей в период с 25 сентября по 7 октября на территории Российской Федерации, в том числе и на Южном Урале, рутений-106 не обнаружен, кроме единственного пункта измерения в городе Санкт-Петербурге», – говорится в официальном заявлении Росатома от 11 октября.

В Петербурге загрязнение было обнаружено в начале октября на городской мониторинговой станции. Она – единственная в городе, находится в Петроградском районе. Из-за одной точки измерения говорить о том, в каких районах Северной столицы концентрация рутения-106 больше или меньше, не представляется возможным. Но в заявлении Росатома отмечается, что общая концентрация изотопа в Петербурге за период со 2 по 6 октября «была ничтожна», и составляла 115,4 мкБк/м3, что на четыре порядка ниже нормы радиационной безопасности.

В ведомстве заверили, что радиационная обстановка вокруг всех объектов атомной отрасли Российской Федерации соответствует естественному радиационному фону. И намекнули на европейское происхождение загрязнения: зафиксированная концентрация рутения-106 в Румынии – 145000 мкБк/м3, в Италии – 54300 мкБк/м3, Украине – 40000 мкБк/м3, Словении – 37000 мкБк/м3, Польше – 9930 мкБк/м3. В Гидромете Санкт-Петербурга «Фонтанке» также заявили, что концентрация – мизерная и, скорее всего, её потоками воздуха принесло из Европы.

Как рассказал «Фонтанке» координатор антиядерной программы Гринпис России Рашид Алимов, ранее информацию о наличии в воздухе Европы концентраций рутения-106 опубликовали официальные службы Германии и Франции. Причем европейцы, наоборот, считают, что изотоп принесло из России — с Южного Урала, и на месте его появления необходимо «принятие специальных мер» по нейтрализации.

– Если верить немецкому правительству, рутений, скорее всего, – с комбината «Маяк» в Челябинской области. Там перерабатывают ядерное топливо, – отметил сопредседатель экологической группы «Экозащита!» Владимир Сливяк. – Уровень опасности зависит от концентрации. Чтобы ее определить, нужны исследования, желательно независимые. В любом случае, я бы не доверял данным Росатома, так как они потенциально заинтересованы в приуменьшении масштабов.

Меньшая концентрация рутения-106 в Петербурге, чем в Европе, сама по себе не может успокаивать, считает Алимов.

– Распространение веществ в воздухе – сложный процесс, и без дополнительных метеорологических данных такая разница сама по себе не говорит о месте выброса, где концентрации могут быть выше, – заявил представитель Гринпис. – И нельзя сказать, что потенциальных источников мало. Даже под Петербургом есть завод, который потенциально мог бы быть источником выброса – переплавкой источников радиоактивных металлических отходов, в том числе, содержащих рутений-106, занимается «Экомет-С» на территории Ленинградской АЭС.

Гринпис России направил сегодня письмо в Росгидромет с вопросами – когда конкретно в Петербурге были обнаружены концентрации рутения-106 и какое количество станций в России проводят замеры на его присутствие.

В то же время, как говорят экологи, распространяемые в соцсетях методы защиты от рутения-106 совершенно неэффективны. Спирт не защищает от радиации, а при приеме внутрь, наоборот, растворяет и равномерно распределяет радионуклиды по всему кровяному руслу, поражая даже ранее неповрежденные органы.

– Для выбросов радиоактивного йода, который теоретически возможен с АЭС, предусмотрена йодопрофилактика в виде капель настойки йода или таблеток, – отметил Алимов. – Рутений-106 достаточно редкий радионуклид и накапливается в костях. Это техногенный радионуклид, и появление любых его концентраций в атмосфере увеличивает риски для людей получить раковые заболевания.

Поэтому эффективнее было бы отказаться от загрязненной еды и не дать опасным веществам проникнуть в организм вместе с молоком, мясом и растительными продуктами местного производства. Но авторов постов в соцсетях можно понять – голодовка как метод борьбы с радиацией очевидно проигрывает употреблению спирта.

Илья Казаков, «Фонтанка.ру»