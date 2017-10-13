Суд вынес приговор убийцам главы всеволожского Росреестра Натальи Захаровой

Виновными в убийстве руководителя всеволожского отделения Росреестра Натальи Захаровой, которое было совершено в октябре 2015 года, признаны водитель и фельдшер скорой помощи. Суд приговорил их к 18 и 17 годам колонии строгого режима, признав их также виновными в похищении и разбое.

Как сообщает корреспондент 47news, суд снял все обвинения с подруги Захаровой, Юлии Новоденской, обвиняемой в убийстве чиновницы. После оглашения приговора женщина, которая провела под стражей два года, расплакалась.

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